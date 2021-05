美 실업보험 청구 수 코로나19 유행 이래 최저치

[아시아경제 이춘희 기자] 미국의 주간 신규 실업보험 청구자 수가 지난해 3월 코로나19 유행이 시작된 이래 최저치를 기록하는 등 미국의 경제 회복세가 뚜렷해지고 있다.

27일(현지 시간) 미국 노동부는 지난주(5월 16일~22일) 신규 실업보험 청구자 수가 40만6000명으로 집계됐다고 이날 밝혔다. 코로나19 대유행이 시작된 지난해 3월 이후 최저치로, 다우 존스가 조사한 시장 예상치 42만5000명을 밑도는 수준이다.

코로나19 백신 접종에 속도를 내면서 미국의 경제 회복세가 가팔라지고 있다는 평가가 나온다. 다만 주간 신규 실업보험 청구자 수는 대유행이 시작되기 직전인 지난해 3월7일 기준 21만2000건 대비로는 여전히 두 배에 가까운 수치다.

한편 미국 상무부는 29일 미국 국내총생산(GDP) 올해 1분기 성장률을 연률 6.4%로 집계했다. 지난달 29일 발표됐던 기존 발표치를 유지한 것이다. 시장에서 예측한 6.5~6.6%보다는 다소 낮은 수치이지만 지난해 4분기 4.3%에 비해서는 2.1%포인트 오른 수치다.

