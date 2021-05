양천구, 도시생태 보전 위한 생태환경지킴이 모집

5월28일부터 ‘양천 생태환경지킴이’ 양성교육 프로그램 참가자 선착순 모집...연의생태공원 등 도시생태보전 위한 자원봉사자 양성

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 도시생태 보전을 위한 주민 자원봉사자(‘양천 생태환경지킴이’) 양성교육 기본과정을 운영, 교육생 25명을 선착순으로 모집한다.

‘양천 생태환경지킴이’는 생태계와 생물에 대한 전문적인 지식습득을 통해 우리 지역 내 생태자원을 보존하고 관리하는 활동가로 구는 매년 기본·심화 교육과정과 실습 프로그램을 운영, 활동가를 양성할 계획이다.

‘제1기 양천 생태환경지킴이’ 양성교육은 기후위기시대 도시생태를 지키기 위해 주민이 직접 생태자원 보전활동에 참여, 지역 생태자원 모니터링, 주민 대상 생태체험 프로그램 운영을 위한 역량 강화 교육으로 구성된다.

교육은 6월14일부터 매주 월요일 연의생태학습관(신정이펜1로 12)에서 진행될 예정이다.

교육참여자는 9월까지 기본과정을 수료, 10월부터 심화교육을 수강, 일반 주민을 대상으로 한 생태체험 프로그램 운영이나 지역생태 모니터링에 참여하게 된다.

수강생 모집은 5월28일부터 양천구 통합예약 포털에서 선착순으로 진행된다.

교육 수강생은 교육 이수 후 최소 2년 이상, 한 달에 최소 10시간 이상 자원봉사 활동을 조건으로 한다.

교육 참가비는 무료, 기준 수업 참석률(기본과정 총 11회 중 9회 참석)을 달성해야 수료증이 수여된다.

김수영 양천구청장은 “기후위기에 대응하여 실천방안을 알려주는 교육이 아니라 교육을 통해 가치관이 변화돼 실천방안을 스스로 모색할 수 있는 환경교육이 필요하다”며 “양천 생태환경지킴이와 함께 연의공원, 신정·지양산, 안양천 등 우리 구의 생태자원을 보호하는 활동을 지속하겠다”고 말했다.

