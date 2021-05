독한 에듀윌 소방 서면학원, 2022년 합격 전폭 지원! 오픈 이벤트 진행

“독한 에듀윌 소방 서면학원에서 2022년 합격을 위한 특급 혜택 받아가세요”

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규) 소방이 직영으로 운영하는 독한 에듀윌 소방 서면학원이 학원 오픈을 기념해 소방공무원 수험생들을 적극 지원하는 이벤트를 진행한다.

독한 에듀윌 소방 서면학원 관계자는 “독한 에듀윌 소방 서면학원이 학원 오픈을 기념해 2022년 합격을 위한 특급 혜택을 제공 중”이라고 소개하며 “수강료 할인부터 수강 기간 연장까지 다양한 혜택이 제공 중”이라고 설명했다.

현재 독한 에듀윌 소방 서면학원은 ‘오픈 기념 할인 이벤트’를 진행 중이다. 평생패스 강의를 수강하는 회원들을 대상으로 선착순 100명에게 수강 기간 1년 무료 연장 혜택이 제공된다. 더불어 에듀윌 회원의 경우 수강료 30% 할인 혜택이 제공되고, 타사 강의를 수강하던 회원의 경우 수강료가 25% 할인된다.

또 소방학과에 재학 중인 학생 역시 20% 수강료 할인 혜택을 받아볼 수 있고, 독한 에듀윌 소방 서면학원 카카오 친구 등록 시 추가 5만원 할인 혜택 또한 제공하고 있다.

이와 함께 독한 에듀윌 소방 서면학원은 2022년 소방공무원 시험 대비 합격 전략을 수립하고, 개인별 맞춤형 학습 솔루션을 제공하는 소방공무원 직영학원 맞춤 설명회도 무료로 진행 중이다. 1:1 맞춤 상담 무료 신청 시, 학원 오픈을 기념해 소방 상담 전문가들의 개인별 맞춤 설명회에 참여할 수 있다.

독한 에듀윌 소방 서면학원 오픈 이벤트에 대한 자세한 내용 확인 및 이벤트 참여는 독한 에듀윌 소방 서면학원 홈페이지에서 가능하다. 에듀윌은 서울 노량진, 서울 노원, 인천 부평, 부산 서면에 소방공무원 직영학원을 운영 중이다.

한편, 에듀윌은 세 번의 대통령상 수상을 비롯, 정부기관상 13관왕에 빛나는 종합교육기업이다. 한국리서치 공무원 선호도, 인지도 조사 결과 1위에 올랐으며, 한국의 기네스북 KRI 한국기록원에 공인중개사 최다 합격자 배출 기록을 세 번 공식 인증받았다.

