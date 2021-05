서울 이남 최고급 도심형 주택단지 '골든포레스트 포시즌' 분양 시작

(주)SLD그룹(에스엘디 그룹)은 충남 아산 일대에 '골든포레스트 포시즌' 주택단지 분양을 준비 중이다. 해당 주택단지는 충남 아산시 신창면 행목리 인근에 조성된다. 최고급 외장재 마감과 단지내 커뮤니티 조성으로, 서울 이남 최고급 주택단지가 될 것으로 기대된다.

골든포레스트 포시즌은 코로나19로부터 안전할 수 있는 집을 짓기 위해 ‘클린스루(Clean-Through)’ 설계를 적용한다. 현관을 열고 거실을 들어가기 전 클린스루 ▲건식 세면 공간 ▲의류관리기 ▲파우더룸 등이 있어 포스트 코로나 시대에 맞는 맞춤 설계를 특화했다.

또한, 스마트 홈 시스템과 편의 시설 '골든 케어 센터'를 운영한다. AI 기반으로 원격 제어 시스템과 미러 시스템으로 라이프 스타일을 한 단계 업그레이드한다. 재생 에너지를 통해 에너지 절감은 물론이고, 전세대 엘리베이터가 기본으로 적용되어 집 안에서도 편하고 자유롭게 이동할 수 있다.

단지 내 편의시설인 ‘골든 케어 센터’는 주택단지에 사는 입주민들의 편의성을 극대화한 골든포레스트 포시즌만의 특장점으로 평가받고 있다. ▲IoT 실시간 통학버스 ▲로얄 크리닝 의류 케어 ▲하우스키핑 등의 업체와 협업하여 입주민에게 제공한다.

그 외에도 단지 내에는 ▲스마트 온실 및 카페테리아가 있어 입주민들의 커뮤니티가 형성되고 단지와 연결된 ▲자작나무 산책로 ▲골든포레스트 메인공원 ▲숲 놀이터 등이 수려한 조경과 함께 구성되어 있어 최고급 주택단지만의 프리미엄을 제공한다.

또한 골든포레스트 포시즌은 주택단지의 취약점으로 지적되던 보안을 강화한 시스템을 마련할 계획이다. 전문 보안 업체와 손잡고 인공 지능 보안 시스템을 구축하고, IoT에 기반한 안면 인식 입출입 시스템을 도입한다. 외부인 출입을 통제하는 한편 24시간 상주 경비 서비스로 안전한 생활을 보장한다.

총 36세대가 입주하는 A타입은 건축 분양 면적 약 90평의 ㄷ자 구조 형태로, 야외 정원을 활용해 캠핑과 피크닉에 최적화되어 있다. 총 3층으로 구성되었으며, 1층은 다이닝룸, 주방, 클린 스루 및 파우더룸, 욕실 등이 있고, 2층과 3층에 침실과 프라이빗룸이 포함되어 있다.

이어서 23세대가 거주하는 B타입은 건축 분양 면적 121평으로, H자 구조 형태를 보인다. 2개의 프라이빗 가든이 있어 여가 공간으로 활용할 수 있고, 지하 1층에서 지상 2층으로 설계되었다. 1층에 파우더룸, 지하주차장, 프라이빗 룸이 있고, 이어서 1층과 2층에 욕실과 침실, 주방 등이 포함되었다.

부동산 관계자는 "최근 서울과 수도권이 부동산 규제로 인해 몸살을 앓고 있다"면서 "그러다 보니 서울 이남으로 눈길을 돌리는 사람들이 증가하고 있는데, 그중에서도 도심 속에 마련된 명품 주거단지를 눈여겨보는 이들이 많다"며 "최근 개발 호재는 물론이고, 내부 시설의 장점 등이 분양을 이끄는 주요 요인이 될 것"이라고 말했다.

한편, '골든포레스트 포시즌'에 대한 더욱 자세한 내용은 홍보관에서 직접 확인할 수 있다.

