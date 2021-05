수원 분양시장, ‘힐스테이트’ 브랜드 입으면 ‘고공행진’

2년연속 브랜드파워 1위 힐스테이트! ‘힐스테이트 광교’, ‘힐스테이트 푸르지오 수원’ 사례 통해 수원 내 힐스테이트 브랜드 경쟁력 입증, 충성도 높고 신규 분양단지 주목

경기도 수원 분양시장에서 힐스테이트 브랜드 파워가 승승장구 중인 것으로 나타났다. 힐스테이트 브랜드를 단 단지들이 지역 내 시세를 리딩하면서 청약에서도 높은 경쟁률을 보이고 있어서다.

KB국민은행 리브부동산 자료에 따르면, 수원시에서 전용면적 85㎡ 초과 102㎡ 이하가 있는 아파트 단지 중 가장 높은 시세를 형성하는 아파트 단지는 수원시 영통구 광교신도시 내 위치해 있는 ‘힐스테이트 광교’로 조사됐다. 이 단지의 평균 매매가는 3.3㎡당 4,070만 원으로 수원시 아파트 평균인 3.3㎡ 당 1,834만 원과 비교해 2배 이상 높은 시세를 형성하고 있다. 뒤이어 ‘광교중흥S클래스’가 3.3㎡ 당 4,014만 원으로 2위를 광교더샵이 3,770만 원으로 3위를 기록했다.

실제 ‘힐스테이트 광교’ 전용 97㎡의 일반 평균 매매가는 5월 기준으로 15억 8,500만 원을 형성하고 있으며, 입주 초기인 2018년 5월 시세가 9억 9,500만 원과 비교해 3년 만에 6억가량 웃돈이 붙었다. 분양가(5억 6,000만 원~6억 원)와 비교하면 무려 10억 원 수준의 시세 상승을 보인 것이다.

업계 관계자는 “힐스테이트는 지난해 조사된 ‘2020 아파트 브랜드파워 순위’에서 2년 연속 아파트 브랜드파워 1위를 차지할 만큼 소비자들에게 높은 인지도와 신뢰도를 가지고 있다”라며 “힐스테이트에 대한 수요자들의 충성도가 높고, 특히 수원시에서 높은 브랜드 경쟁력을 보여주는 만큼 앞으로 수원시에서 선보일 힐스테이트 브랜드 단지의 경우 높은 인기를 끌 것으로 전망된다”라고 말했다.

수원시에서 최근 분양한 힐스테이트 단지 분양권에도 수억 원에 달하는 프리미엄이 형성돼 있다. 지난 2019년 12월 수원 팔달구 교동에서 분양된 ‘힐스테이트 푸르지오 수원’은 1순위 청약에서 951가구 모집에 7만 4,519명이 몰렸다. 당시 수원시에서 분양했던 아파트 가운데 가장 많은 청약자수가 몰려들며 평균 78.36 대 1의 높은 경쟁률을 기록했다.

이러한 인기는 실거래가에서도 확인할 수 있다. 국토교통부 실거래가 공개 시스템에 따르면, 이 단지의 전용 84㎡ 분양권은 지난달 중순경에 10억 6,270만 원에 실거래됐다. 이 평형의 당시 분양가는 5억 6,800만 원 수준으로, 프리미엄만 5억 원가량 붙은 것이다.

수원 내 힐스테이트 열풍 잇는다…‘힐스테이트 수원 테라스’ 이달 분양 예정

이러한 가운데 힐스테이트 브랜드네임을 갖춘 테라스하우스가 오는 28일(금) 모델하우스를 오픈하고 본격적인 분양에 나서 수원시민들의 이목이 쏠리고 있다.

현대엔지니어링은 5월 수원시 권선구 서호지구에 ‘힐스테이트 수원 테라스’를 선보인다. 힐스테이트 수원 테라스는 도심 속 테라스하우스로 조성되는 만큼, 쾌적성과 편리함을 모두 갖춘 것이 장점이다.

실제 단지는 천혜의 자연환경과 교통, 교육, 편의 등의 주거 인프라를 모두 가깝게 누릴 수 있어 주거여건이 뛰어나다. 특히 국립농업박물관(예정), 여기산 공원, 서호공원이 맞닿아 있어 숲, 공원, 호수로 둘러싸인 트리플 숲세권 입지를 자랑해 우수한 주거쾌적성을 갖췄다는 평가다.

교육여건도 좋다. 도보권에는 혁신초등학교인 구운초와 구운중이 자리하고 있으며, 정자동 학원가와 지역 주민 생활문화 및 자율학습 공간인 경기상상캠퍼스도 가깝다. 또 주변에는 성균관대, 경기대, 아주대, 경희대 등 명문 대학이 위치하고 있어 우수한 교육 환경을 자랑한다.

힐스테이트 수원 테라스는 현대엔지니어링이 처음으로 선보이는 테라스하우스 상품으로, 그동안의 노하우가 집약된 차별화된 특화 설계가 곳곳에 적용된다. 커뮤니티 시설로는 피트니스센터, GX룸, 골프연습장, 키즈라이브러리, 셀프세차장 등이 구성되며, 조경설계는 캠핑가든, 미러폰드가든, 선큰가든 등이 배치돼 입주민의 주거 편의성은 더욱 편해질 것으로 기대된다.

이 밖에도 단지는 학원차량 대기공간에 내부에 에어컨, 공기청정장치, 전열교환기, 에어샤워시스템 설치해 차량매연 및 미세먼지 차단하는 ‘클린스테이션’, 단지 내 보안과 환경에 대한 서비스를 제공하는 스마트 시스템인 ‘스마트 커넥션 시스템’, 미세먼지 흡착을 통한 Clean Air 제공 및 여름철 단지 내 쿨링 시스템인 ‘미스트랜드스케이프’ 등 바이러스와 미세먼지로부터 입주민을 보호하는 현대엔지니어링의 특화 주거상품인 '넥스트 스마트 솔루션'이 도입돼 더욱 안전하고 스마트한 주거공간을 제공할 예정이다.

힐스테이트 수원 테라스의 견본주택은 수원시 권선구 서둔동 327번지에 마련되며, 28일(금) 오픈 예정이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr