[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 27일 홈쇼핑 최초로 틱톡 채널 ’NS홈쇼핑의 인생한끼’를 오픈한다고 밝혔다. 이 채널은 인스타그램 릴스, 유튜브 쇼츠와 연계해 운영된다.

NS홈쇼핑의 인생한끼는 2030세대가 선호하는 세로형 콘텐츠, 30초 정도의 짧은 분량으로 영상을 제공한다. 특히 NS홈쇼핑의 강점인 식품을 활용해 손쉽게 ‘인생한끼’를 완성하는 내용의 숏 폼을 제공 할 계획이다. 첫 콘텐츠는 도시락편이다.

NS홈쇼핑 관계자는 “많은 SNS에서 유저들의 영상 선호도 변화에 따라 숏 폼 콘텐츠영역을 강화하고 있다”며 “이번 틱톡 채널 오픈을 비롯해 트렌드를 반영한 채널 운영으로 더 많은 고객과 진정성 있는 소통을 이어가고자 노력하겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr