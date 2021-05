두나무, 9월 1~2일 블록체인 업계 위한 콘퍼런스 개최

[아시아경제 공병선 기자] 블록체인 및 핀테크 전문 기업 두나무에서 블록체인 개발자를 위한 장을 마련한다.

27일 두나무는 ‘업비트 개발자 콘퍼런스(UDC)’를 오는 9월1일부터 2일까지 개최한다고 밝혔다. 행사는 무료로 진행된다.

올해로 4회째를 맞는 UDC는 블록체인 개발자들의 지식 공유와 자유토론,네트워킹이 이뤄지는 공간이다. 지난 3년간 600개 이상의 기업과 7000명 이상의 참석자들이 함께했다. 코로나19로 인해 언택트 트렌드에 맞춰 지난해부터는 온라인으로 진행했다.

이번 UDC는 공식 UDC 유튜브 채널에서 방송되며 최신기술동향, 미래산업 전망 등 블록체인과 관련해 다양한 주제를 다룰 계획이다.

참석을 희망하는 사람은 오는 27일부터 UDC 공식 홈페이지에서 사전예약을 할 수 있다. 사전예약자는 UDC의 최신 소식을 먼저 받아볼 수 있으며 이 중 추첨을 통해 20명에겐 커피 기프티콘 등 소정의 선물이 증정될 예정이다.

두나무 관계자는 “UDC는 매년 블록체인 기술 향상을 위해 의미있는 논의들을 진행해왔다”며 “올해도 블록체인 업계 전반을 짚어보고 내년을 대비해야 할 주요 이슈들을 다뤄볼 예정이다”고 밝혔다.

