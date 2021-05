기초 중요한 초등영어, 와이즈캠프 수준별 커리큘럼으로 '완성'

영어는 학습 시기와 방법이 중요한 대표적 과목이다. 어렸을 때부터 자연스럽게 영어를 접하면 비교적 쉽게 언어 능력을 향상시킬 수 있기 때문이다. 이런 가운데 와이즈캠프의 두두잉글리시가 개인별 수준에 맞는 영어 학습으로 주목을 받고 있다.

두두잉글리시는 수준별 맞춤 학습 가능한 초등영어 콘텐츠로 레벨 테스트 후 수준별 영어 커리큘럼을 제공해 학습 격차 없이 수업을 할 수 있는 점이 장점으로 꼽힌다.

무엇보다 '진짜 영어'를 배울 수 있다는 점도 주목할 점이다. 학생이 직접 ‘듣고, 읽고, 쓰고, 말하는’ 진짜 영어를 공부한다.

영어의 기본이 되는 파닉스, 워즈를 거쳐 리딩으로 듣기, 읽기를 완성한다. 문장의 규칙을 이해하는 그래머를 토대로 말하기, 쓰기를 배운다. 단순히 암기하고 반복하는 것이 아닌, 학습에 흥미가 생기도록 하는 다양한 상호작용 콘텐츠를 제공한다.

진짜 영어를 만날 수 있는 영어도서관 두두영어도서관에서는 미국식 영국식 발음으로 음성 펀스토리 읽기가 가능하다. 비디오북으로 한번 보고, 원어민 음성으로 듣고, 우리말 번역으로 세번 반복해서 학습 가능하기 때문에 학습 능률을 높일 수 있다. 두두타임즈에서는 다양한 분야의 영자 신문을 접할 수 있어, 실생활 영어 실력을 높일 뿐만 아니라 종합적 사고능력을 키운다.

비주얼씽킹 영어 콘텐츠도 주목할 만하다. 말뼈사전은 초등 교과서에 등장하는 영어 단어의 뜻을 비주얼씽킹으로 쉽게 이해할 수 있도록 돕는다. 이 뿐만 아니라 유사단어와 교과서 수록 문장과 단어를 함께 제시해 초등 영어 단어를 완성할 수 있다.

개뼈노트는 교과서 속 핵심 개념을 비주얼씽킹으로 표현해 영어 회화 표현을 직접 듣고, 쓰고, 녹음하면서 영어 개념을 내 것으로 만들 수 있다.

이에 지필평가와 수행평가 등 학교 시험에 대한 대비 뿐만 아니라 실생활에 활용하는 영어회화 실력 상승에도 도움이 된다.

한편, 와이즈캠프는 5월 3일 7세 전용 학습 콘텐츠 누리와캠을 오픈해 7세의 한글, 국어, 수학, 영어 학습 등을 돕고, 7세를 위한 비주얼씽킹 학습 콘텐츠도 제공하고 있다. 7세 대상으로 누리와캠 정회원 등록 시 전원에게 신세계 상품권을 증정한다.

5월 무료 체험 신청 시, 비상교육 수학 문제집과 초등 급수 한자 문제집을 전원 증정할 뿐만 아니라 총 200명을 추첨해 드림아트 미술 세트, BHC 뿌링클 치킨 세트, 백화점 상품권, 아이스크림과 커피 교환권을 증정한다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr