CJ대한통운, 2030년까지 전기·수소차 100%전환

[아시아경제 이동우 기자] CJ대한통운은 오는 2030년까지 회사 보유 차량을 전면 무공해 차로 전환한다고 27일 밝혔다.

CJ대한통운은 전날 서울 양재동 더케이 호텔에서 환경부가 주관하는 ‘2030 무공해차 전환100’ 제3차 선언식에서 오는 2030년까지 보유한 차량 100%를 전기·수소차로 전환 할 것을 선언했다.

CJ대한통운은 이번 ‘2030 무공해차 전환100’ 동참을 위해 회사가 직접 보유하거나 외부 임차하고 있는 화물차, 업무용 승용차 등 총 1600여대를 친환경차로 전환한다. 또 전기차 충전소 확대로 직원 차량과 방문고객 차량이 편리하게 이용할 수 있도록 할 방침이다.

현재 CJ대한통운은 1400여대의 직영택배차량과 대형간선차량, 200여대의 업무용 차량을 보유하고 있으며 전국 3개소에 전기충전소를 운용 중이다.

한편 선언식은 물류·운수기업이 대상으로 각 기업들이 보유 및 임차 중인 모든 차량을 전기·수소차로 전환하기 위해 환경부가 주관하고 있다. 환경부는 지난 3월 자동차 렌트·리스업, 4월에 금융·제조업 등을 대상으로 선언식을 개최한 바 있다. 이 자리에는 한정애 환경부 장관을 비롯 17개 대표기업이 참석했다.

CJ대한통운 관계자는 “기업의 친환경 경영은 선택이 아닌 필수가 됐다”며 “무공해차 도입과 플라스틱 업사이클링 사업 등을 강화해 친환경 물류 선도 및 ESG(환경·사회·지배구조)경영을 적극 실천하겠다”고 말했다.

