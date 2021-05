"감칠맛 더했다" 대상, '미원라면' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 대상이 미원라면을 27일 출시했다.

'미원라면'은 누구나 즐겨먹는 라면에 1956년 출시한 국민조미료 미원의 감칠맛을 더했다. 지난해 10월 출시해 젊은층으로부터 인기를 끌었던 '미원맛소금팝콘'의 계보를 잇는 두 번째 미원 브랜드 제품이다. '미원맛소금팝콘'은 출시 한 달 만에 30만개 이상이 팔렸다.

'미원라면'의 특징은 누구에게나 친숙한 라면에 미원을 넣어 감칠맛을 극대화했다는 점이다. 또 마늘과 고추로 얼큰한 맛을 잘 살렸다. 간편하게 즐길 수 있는 컵라면으로 출시됐으며, 제품 패키지는 미원의 고유 서체와 붉은색 신선로 디자인을 그대로 적용해 익숙하면서도 새로운 뉴트로 감성을 입혔다.

대상㈜ 관계자는 "지난 65년간 한국인의 입맛을 책임져 온 국민조미료 미원이 그동안의 고전적 이미지에서 벗어나 MZ세대의 공감을 얻는 다양한 변신을 시도하고 있다"고 설명했다.

한편 미원은 '한 꼬집'으로 음식의 감칠맛을 끌어올릴 수 있는 것이 특징이다. 각종 음식에 소금 간을 하기 전에 미원을 먼저 넣으면 나트륨 섭취를 약 20~40% 줄여주는 등 나트륨 저감 효과도 있는 것으로 알려지며 성장세를 이어가고 있다. 2014년에는 대대적인 리뉴얼을 통해 '밥집 미원' 팝업 스토어를 운영해 화제가 된 바 있다. 지난해에는 미원을 활용한 레시피북 '미원식당'을 출간하고, 음식의 감칠맛뿐만 아니라 일상의 감칠맛을 살려주는 미원의 부캐, '흥미원'을 선보이기도 했다. 또 온라인 패션 스토어 '무신사'에 양말, 버킷햇, 스웨트 셔츠, 무릎담요 등 미원 굿즈 4종을 단독 입점해 판매했다.

