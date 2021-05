손보사 1분기 실손보험 7000억 손실…보험료 인상 예고

보험료 인상에도 위험손해율 132.6%

[아시아경제 오현길 기자] 올 1분기 손해보험사들은 실손의료보험에서 7000억원 규모의 적자가 발생했다.

실손보험을 판매하고 있는 보험사들은 손해율을 끌어내리기 위해 보험료 인상을 단행하고 있지만 손해를 만회하기가 쉽지 않은 상황이다.

27일 실손보험 계약을 보유한 13개 손해보험사에 따르면 올해 1분기 개인 실손보험 보험금 지급액인 '발생손해액'은 작년 1분기보다 6.7% 늘어난 2조7290억원으로 집계됐다.

가입자가 낸 보험료 중 사업운영비를 제외하고 보험금 지급 재원이 되는 '위험보험료'를 작년 동기보다 10.4%나 많은 2조573억원을 걷었지만 보험금 지급에는 턱없이 모자랐다.

이에 따라 1분기 실손보험은 6866억원 손실을 기록했다. 작년 1분기 손실 6891억원과 유사한 수준이다.

위험보험료 대비 보험금 지급액 비율, 즉 위험손해율은 132.6%에 달했다. 지난 1월 '2세대' 상품인 표준화실손보험(2009년 10월∼2017년 3월 판매)의 보험료가 회사(손해보험사)별로 8.2∼23.9%나 올랐지만, 위험손해율은 떨어지지 않고 있다.

손해보험업계 관계자는 "보험료 인상에도 실손보험 손해율과 손실액은 작년과 큰 차이가 없다"며 "올해도 손해보험업계에서만 2조원을 훨씬 웃도는 적자를 낼 가능성이 크다"고 우려했다.

지난해 13개 손해보험사의 실손보험 손실액은 2조3695억원이며, 위험손해율은 130.5%를 기록했다.

실손보험은 일부 가입자의 과잉 의료이용으로 인해 다수 가입자의 보험료 인상 부담이 전가되고 있다. 실손보험 청구금액 중 상위 질병은 근골격계 질환(허리디스크, 요통, 어깨병변)과 안과질환(백내장 질환)이 차지한다.

손보사들은 추가적인 실손보험료 인상에 나설 것으로 예상된다. 삼성화재 등 각 보험사는 최근 1분기 실적발표 기업설명회(IR)에서 내년 실손 보험료도 올해와 비슷한 수준으로 인상에 나설 것이라고 예고한 바 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr