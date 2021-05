日 정치권, 혐한 조장 기업 DHC에 제동?…"누가봐도 지나쳐"

[아시아경제 권재희 기자] 혐한 시위 억제를 위한 입법에 앞장선 아리타 요시후 일본 입헌민주당 참의원 의원이 요시다 요시아키 DHC 회장의 혐한 선동에 대해 정치권 차원에서 문제를 제기할 가능성이 있는 것으로 알려졌다.

그는 요시다 회장이 화장품 업체 DHC 홈페이지에 재일 한국·조선인에 대한 차별을 조장하는 글을 올리는 것을 두고 "누가 보더라도 '이건 지나치다'고 할만한 표현이 비판 속에서도 계속되고 있다"고 밝혔다.

아리타 의원은 이른바 혐한 시위 억제법인 '본국(일본) 외 출신자에 대한 부당한 차별적 언동의 해소를 향한 대응 추진에 관한 법'이 "이념 법이지만 헤이트 스피치를 용납하지 않는다는 것을 국가와 지자체의 책무로 정하고 있다"며 "DHC와 제휴하는 지자체의 대응이 유권자들의 평가 대상이 될 것"이라고 봤다.

그는 DHC와의 계약 중단을 결정한 지자체의 사례를 거론하며 "(DHC와 제휴하는) 시나 마치(기초지자체)가 움직이지 않으면 아마도 의원들이 움직이지 않겠냐. 또는 '이건 이상하지 않으냐'는 여론이 의원들에게 흘러갈 것으로 확신한다"고 덧붙였다.

혐한 시위 억제법 시행 5주년을 앞두고 이날 참의원 의원회관에서 열린 기자회견에서 아리타 의원은 "헤이트 스피치에 대한 개인들의 자발적 문제의식이 결국 입법으로 이어졌다"며 "여론이 움직인다면 많은 기업이 DHC와 거래하는 현실에도 변화가 생길 수 있을 것"이라고 기대감을 표명했다.

요시다 회장은 지난해 11월 DHC의 온라인 판매 사이트에 올린 글에서 건강보조식품 경쟁사인 산토리와 자사를 비교하면서 "산토리의 광고에 기용된 탤런트는 어찌 된 일인지 거의 전원이 코리아(한국·조선) 계열 일본인이다"라며 "그래서 인터넷에서는 '존토리'라고 야유당하는 것 같다"고 썼다.

존토리는 재일 한국·조선인 등을 멸시하는 표현인 '존'에 산토리의 '토리'를 합성 표현이며 요시다 회장은 노골적으로 혐한 감정을 부추긴 셈이다.

그는 이후에도 차별을 조장하는 글을 DHC 홈페이지에 반복해 올렸다.

아리타 의원은 2016년 이 법이 제정되는 과정에서 당시 관방장관이던 스가 요시히데 일본 총리가 "겉으로는 드러나지 않았으나 엄청나게 협력했다"고 이날 회견에서 소개했다.

스가 총리는 지난달 미국 방문을 앞두고 헤이트 크라임(증오 범죄)과 관련한 자료를 읽었고 가나가와현 가와사키의 다문화 교류 시설에 협박장이 배달된 문제도 살피는 등 많은 관심이 있다고 아리타 의원은 전했다.

