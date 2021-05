'코로나 4차 위기 극복'‥ 강원도, 고위험군 행정명령·선제검사 강화

심층역학조사·접촉자 분류 및 격리 조치 등 추가 감염 차단 총력

[아시아경제 라영철 기자] 강원도가 코로나19 4차 위기극복을 위해 고위험군 진단검사 행정명령과 선제 검사를 강화한다.

강원도 방역대책추진단은 "오는 27일부터 순차적으로 확대 시행하는 코로나 백신 무료 접종을 위한 접종 인프라를 확대·가동해 상반기 정부 예방 접종 목표 1300만 명 달성에 일조하겠다"고 26일 밝혔다.

도는 기존 보건소 중심으로 운영하는 선별 진료소를 보완해 이동형·소규모 검사소를 운영, 숨은 감염자를 신속히 찾아내겠다는 방침이다.

운영은 월 16회 이상(10월까지 총 80회 이상) 유전자 증폭(PCR) 검사를 할 예정이며, 검사 일정이 없을 때는 순회 감염 예방 교육과 홍보를 강화할 예정이다.

특히 도 내 18개 시·군을 대상으로 '찾아가는 코로나19 진단검사 버스' 운영과 전국 최초로 '코로나19 대응 의료·방역 인력 수당'을 지원해 의료·방역인력 사기를 높인다는 계획이다.

이는 최근 도 내 감염 경로 불명, n차 감염 비율이 지난해 말보다 2~6% 증가했고, 농어촌과 건설 현장 등에서 무더기 확진자가 발생한 데 따른 조처다.

한편, 지난 25일 0시 기준 강원도 내 코로나19 확진자 수는 3099명이고, 사망자는 51명으로 집계됐다.

도 내 확진자 수가 급증한 시점인 2월 21일을 도 내 4차 유행 기점으로 기준하면 현재까지 신규 확진자는 1296명으로 하루 평균 13.9명을 보이고 있다.

지난해 11월 20일을 기점으로 시작된 3차 대유행(11. 20~ 21.1. 20) 시기 하루 평균 확진자 17.8명보다 소폭 감소했지만, 소강상태를 보인 1월 21일 ~ 2월 20일 하루 평균 확진자 7.2명보다는 2배 정도 증가한 수치다.

이중 10인 이상 집단 발생 비중이 높고, 관련 확진자는 23개 집단 693명으로 4차 대유행 기간 53.5%를 차지했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr