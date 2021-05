"마음에 부담"…코로나 간호직 공무원이 극단 선택 전 보낸 메시지

코호트 격리된 부산 한 병원 관리 업무 맡아

"머리 멈추고 자신 없다고 생각" 메신저로 고충 토로

[아시아경제 임주형 기자] 부산 한 보건소에서 코로나19 관련 업무를 맡은 한 간호직 공무원이 극단적 선택을 했다. 이 공무원은 숨지기 전날 동료에게 업무로 인한 어려움을 호소했다.

26일 전국공무원노조 부산지역본부, 유족 등에 따르면 간호직 공무원 A 씨는 지난 23일 오전 8시께 자택에서 극단적 선택을 했다.

유족들은 숨진 A 씨가 근무하던 보건소에서 업무를 과다하게 부여받는 등 격무에 시달렸다고 주장하고 있다. 또 유족들에 따르면, A 씨는 우울증 관련 글을 검색하거나 찾아보기도 한 것으로 전해졌다.

A 씨는 지난 18일부터 코로나19 확진자가 발생해 코호트 격리에 들어간 부산 동구 한 병원의 관리를 맡은 것으로 알려졌다. 유족들은 당초 A 씨가 해당 병원의 관리 담당이 아니었으나, 중간에 업무를 떠맡은 것으로 추정하고 있다.

이와 관련해 유족들은 A 씨가 숨지기 하루 전 동료들과 나눈 카카오톡 대화 내용을 공개하기도 했다.

대화 내용을 보면, A 씨는 동료에게 "이른 시간에 연락드려 죄송하다"며 "어제 오전에 B 병원을 다녀와서 마음에 부담이 되서 어떻게 해야 할지 모르겠다"고 토로한다.

그는 상사와 대화를 나누면서 업무로 인한 고충을 호소하기도 했다.

이에 대해 한 간부는 "코호트 격리를 처음 맡았고 원래 담당해야 하는 순서가 아니었는데, 하다 보니 힘들고 그만하고 싶은 마음이 들 수 있다"면서도 "어쨌든 중간에 시작했는데 중간에 못하겠다고 하면 제 입장에서는 책임감이 없다는 느낌을 받게 된다"고 말한다.

A 씨는 "죄송하다. 코호트 된 후 일어나는 일들에 머리는 멈추고 자신이 없다고 생각하니 마음이 힘들어서 판단력이 없었다"며 "실망시켜드리지 않도록 해나가겠다"고 답한다.

경찰은 유족, 목격자 등을 상대로 A 씨의 정확한 사망 경위를 수사하고 있다.

유족들은 본래 3일장을 치르려 했으나, A 씨의 구체적인 사망 경위 파악을 위해 5일장으로 연장한 상태다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr