가습기 살균제 특별법 이후 첫 개별심사, 3명 구제급여 지급

[아시아경제 임혜선 기자] 지난해 개정된 '가습기살균제 피해구제를 위한 특별법'에 따라 개별심사를 받은 가습기 살균제 피해자 3명이 구제 급여를 받게 됐다.

환경부는 26일 오후 서울역 인근 회의실에서 '제24차 가습기살균제 피해구제위원회'를 열어 3명의 피해자에 대해 구제급여를 지급하라고 결정했다. 가습기살균제 지원 대상은 총 4천177명으로 늘었다.

이 3명은 지난해 9월 개정된 가습기살균제 피해구제를 위한 특별법에 따른 첫 개별심사 대상자다. 담당 병원의 의무기록 및 치료 이력 검토, 심층 면담 결과에 대한 조사판정전문위원회의 검토 등을 거쳐 이번 피해구제위원회에서 최종적으로 구제급여 지급 및 등급이 결정됐다. 지원항목은 요양급여·요양생활수당 등 총 8가지다. 개정법에 따라 가습기살균제 노출 후 호흡기계 질환 치료에 따른 후유증 등의 기타 질환도 피해구제를 인정했다.

이번 개별심사를 시작으로 총 6천37명을 심사할 예정이며, 심사 완료까지는 2년 정도 소요될 전망이다.

