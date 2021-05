최신원·조대식 기소 전준철 부장검사, 검찰인사 앞두고 사의 표명

[아시아경제 배경환 기자] 전준철 서울중앙지검 반부패수사1부장이 사의를 표명했다. 이성윤 서울중앙지검장의 최측근으로 최근에는 최신원 SK네트웍스 회장과 조대식 SK수펙스추구협의회 의장을 기소했다.

26일 법조계에 따르면 전 부장검사는 이날 서울중앙지검을 통해 법무부에 사표를 제출했다.

전남 보성 출신으로 순천고를 나온 전 부장검사는 지난해 1월 인사 때 서울중앙지검 반부패수사2부장을 맡았다. 이어 8월에는 반부패수사1부장으로 자리를 옮겼다.

전 부장검사는 검찰 내 대표적인 특수통으로 꼽힌다. 과거 대전지검 특수부장·수원지검 특수부장을 역임하기도 했다. 특히 서울중앙지검 반부패수사1부장을 지내면서 2000억원대 횡령·배임 혐의로 최신원 회장을 구속 기소했고 전날에는 조대식 의장을 특경가법상 배임 혐의로 불구속 기소했다.

한편 검찰 안팎에선 내달 인사를 앞두고 전 부장검사에 이어 사의를 표명하는 간부급 검사가 추가로 나올 가능성을 제기하고 있다.

