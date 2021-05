"의회를 뭘로 보고" vs "무슨 상관" 노출 의상 즐기는 아르헨 시의원 '논란'

[아시아경제 임주형 기자] 아르헨티나 한 여성 시의원이 과도한 노출 의상으로 동료 의원들과 마찰을 빚고 있는 것으로 전해졌다. 피트니스 강사 출신인 이 시의원은 "도덕적으로 문제가 없다면 시비를 걸 일이 아니다"라며 반박하고 있다.

25일(현지시간) '엘 헤랄도' 등 남미 현지 매체 보도에 따르면, 아르헨티나 도시인 살타의 현역 시의원 칸델라 코레아는 최근 과도한 노출 때문에 논란에 휩싸였다.

동료 시의원들은 그가 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)에 게재하는 사진들을 문제 삼았다.

정치인으로 활동하기 전에는 피트니스 강사로 일했던 코레아 시의원은 현재 20만명이 넘는 팔로워를 보유한 인기 '인플루언서'(인스타그램 등 SNS에서 영향력을 갖춘 사람)이기도 하다.

그는 자신의 SNS 계정에 수영복 등 노출도가 높은 의상을 착용하고 찍은 사진을 게재하는 것으로 알려졌다.

문제는 이같은 사진들이 시의회의 품격을 떨어뜨린다는 비판이 나온다는 데 있다. 현지 매체들에 따르면, 익명의 한 시의원은 "코레아가 제발 몸을 가렸으면 좋겠다는 의원들이 많다"며 "이런 메시지가 직간접적으로 그에게 전달되고 있을 것"이라고 지적했다.

또 다른 시의원은 "의회의 품위와 직결되는 문제"라며 "노출이 심한 사진을 보면서 시민들이 어떻게 생각하겠나"라고 불만을 토로하기도 했다.

반면 코레아 시의원은 이같은 비판에 대해 "무슨 문제가 있는가"라며 반박했다.

그는 "일상의 삶을 이어가는 것이 무슨 문제인가"라며 "정치에 입문한 뒤로도 변하지 않는 모습이 오히려 시민들에게는 긍정적으로 평가를 받을 수 있다"고 주장했다.

그러면서 "사회가 강요하는 선입관을 깰 필요가 있다고 본다"며 "시 의정활동을 열심히 하고 도덕적으로 문제가 없으면 시비를 걸 일이 없다"고 응수했다.

한편 코레아 의원은 지난 2018년 살타 지방의 시의원으로 선출됐다. 그는 오는 10월 시행될 예정인 아르헨티나 지방선거에서 재선에 도전할 예정이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr