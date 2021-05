17개월 집값 연속 상승…‘화성 봉담’ 두각

- 화성 봉담, 2019년 11월부터 현재까지 27% 쌍승…개별단지 2억원 ‘껑충’

- 6월 분양 앞둔 4034세대 빅브랜드 아파트 ‘봉담 프라이드시티’ 관심 높아

경기도 화성 봉담이 프리미엄지역으로 비상하고 있다. 주변 아파트값 상승과 교통여건 개선 등으로 저평가 메리트가 부각되면서 최근 수억원에 달하는 가격이 뛰고, 청약시장에서도 1순위 마감 단지가 나오는 등 미분양지역이라는 오명을 씻고 프리미엄 지역으로 인식을 바꿔가고 있다.

업계에 따르면 봉담지역 아파트값은 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 부동산114 자료를 보면 화성 봉담읍 평균 아파트값은 지난 2019년 11월부터 17개월 연속 상승세를 이어가며 이 기간 동안 25%나 올랐다.

실제 부동산114 자료에 따르면 화성시 봉담읍 ‘봉담센트럴푸르지오’(2017년 2월 입주) 전용 59㎡ 경우 현재 시세는 3.3㎡당 1450만원을 넘어섰다. 특히 이 단지는 1년 전(2020년 4월)보다 무려 29%나 상승했다. ‘봉담한신더휴에듀파크’(2019년 6월 입주) 전용 59㎡ 시세도 현재 1442만원 대로 1년 전보다 39% 올랐다.

봉담 부동산시장이 후끈 달아오른 것은 인근 지역의 가격이 높아진 탓에 젊은층을 중심으로 봉담에서 내집마련에 적극 나서고 있기 때문이다. 봉담의 경우 수원과 화성 동탄신도시, 안산 등과 인접해 있지만 매매시세는 이들 지역의 절반 수준이다. 실제 수원 장안구 정자동의 ‘화서역 파크 푸르지오’(2021년 8월 입주예정) 전용 84㎡는 10억 7,000만원선, 동탄신도시의 ‘동탄역 반도유보라아이비파크5.0’(2017년 9월 입주) 전용 59㎡는 8억 8,000만원으로 봉담 평균 시세의 2배가 넘는다.

여기에 지난해 9월 수인분당선 전면개통에 따라 교통여건이 확충되고, 비봉~매송간 도시고속도로, 수도권 제2순환고속도로(송산~봉담(예정)~동탄), 서해안고속도로, 수원광명간고속도로 등의 사통팔달의 광역도로망도 잘 갖춰져 있어 차량을 통해 타 지역으로 빠른 이동도 가능하다는 장점도 부각되고 있다.

특히 인근으로 수인분당선 어천역이 인천발 KTX 직결사업(2025년 개통 예정)을 통해 KTX 환승역으로 개발될 예정에 있어 교통여건은 더욱 좋아질 전망이다.

이 가운데 GS건설(1블록)과 현대건설(2블록)은 오는 6월 경기 화성봉담 내리지구 도시개발사업의 아파트 용지에 ‘봉담 프라이드시티’를 분양할 예정이다. 봉담 프라이드시티는 총 2개 블록으로, 지하 4층~지상 최고 35층, 28개 동, 전용면적 59~105㎡ 총 4,034세대 규모의 대단지로 조성된다. 이중 1블록 봉담자이 프라이드시티가 먼저 분양한다.

블록별로 살펴보면 1블록은 지하 4층~지상 35층, 11개동, 전용 59~105㎡ 1,701세대이며, 2블록은 지하 3층~지상 35층, 17개동, 전용 59~105㎡ 2,333세대 규모다. 전용면적별 세대수는 1블록이 △59㎡ 466세대 △72㎡ 671세대 △84㎡ 562세대 △105㎡ 2세대(펜트하우스), 2블록이 △59㎡ 1,071세대 △72㎡ 644세대 △84㎡ 615세대 △105㎡ 3세대(펜트하우스) 등으로 펜트하우스 5세대를 제외한 전 타입이 중소형으로 설계되었다.

여기에 1블록과 2블록 사이에 초등학교가 입주시점에 맞춰 신설될 예정에 있으며, 봉담지구 내 봉담중, 봉담고 등의 학교로 통학이 가능하다. 특히 신설 초등학교 내에는 국공립 병설 유치원이 들어설 예정이며, 단지 내에는 아이들의 보육 및 교육이 가능한 시간제보육실을 포함한 시립어린이집, 방과 후 초등학생을 위한 다함께돌봄센터도 조성될 예정에 있어 어린 자녀를 둔 맞벌이 가정에서 안심하고 자녀들을 맡길 수 있다.

봉담 프라이드시티 모델하우스는 경기도 수원시 권선구 고색동 532-2번지에 있으며, 오는 5월 개관할 예정이다. 분양 홍보관은 화성시 봉담읍과 동탄, 수원시 등에서 운영 중이다. 입주는 2024년 7월 예정이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr