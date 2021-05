한국도로공사 강릉(인천,강릉)휴게소는 5월 가정의 달을 맞이하여 휴게소 방문해주신 내방객에게 티슈형 손소독제를 무료로 지급했다고 26일 밝혔다.

강릉휴게소 관계자는 “코로나19의 예방을 위해 손 살균, 소독할 수 있는 티슈형 손 소독제를 지급함으로써 하루 빨리 코로나 종식되길 바라는 마음으로 티슈형 손소독제를 증정한다”고 전했다.

휴게소 관계자는 “앞으로 한국도로공사와 관계기관의 정부 정책을 적극 이행해 고객이 안심하고 이용할 수 있는 휴게소가 되도록 노력 노력 하겠다”고 밝혔다.

