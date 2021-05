KDI 국제정책대학원, ODA 협력국과 개발협력 세미나 개최

[아시아경제 장세희 기자]한국개발연구원(KDI) 국제정책대학원은 28일 공적개발원조(ODA) 중점협력국 '개발협력 세미나 시리즈' 제1차 웨비나를 개최한다고 26일 밝혔다.

KDI 국제정책대학원은 한국의 ODA 중점협력국인 27개 국가 중 협력 잠재력을 고려해 신북방·신남방 5개 국가를 선정, 코로나19 상황 속 정책 대응 현황을 파악하고 향후 협력 확대 방안 및 과제를 논의할 계획이다.

웨비나는 해당 국가 공무원 및 국제기구 전문가들이 참여해 주제별 연사들의 발제와 토론으로 진행된다.

28일 '개발협력 분야의 새로운 관점'이라는 주제로 개최되는 콜롬비아와의 웨비나를 시작으로 7월 인도네시아, 9월 우즈베키스탄, 11월 이집트, 12월 에티오피아 순으로 연중 개최된다.

손욱 KDI 국제정책대학원 연구협력처장은 "이번 웨비나를 통해 우리나라 ODA 중점협력국의 주요 현안, 국가 간 향후 상호협력방안에 대한 논의를 진행할 것"이라며 "코로나19로 물리적인 상호교류가 제한된 상황에서 이번 웨비나가 정보공유 플랫폼 역할을 할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

한편 웨비나는 사전 등록을 통해 누구나 참석 가능하며 KDI 국제정책대학원 홈페이지를 통해 등록하면 된다.

