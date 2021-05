현대건설, 업계 최초 입주민 대상 자산관리 1:1 서비스 제공 위한 업무협약 ‘눈길’

- 한국자산관리연구원 자산관리평가 솔루션 ‘살집팔집’과 25일(화) MOU 체결

- 현대건설, 업계 최초 입주민 대상 자산관리 일대일 서비스 제공 예정

현대건설은 지난 25일(화) 종로구 계동 본사에서 자산관리평가 솔루션 ‘살집팔집’과 주거서비스 개발 및 제휴를 위한 업무 협약(MOU)를 체결하였다.

이번 협약은 ‘디에이치’ 및 ‘힐스테이트’ 입주민들에게 보다 차별화된 주거서비스를 제공하기 위한 것으로 입주민들은 살집팔집 애플리케이션과 연계 일대일 자산관리 서비스를 받을 수 있으며, 입주민 개별 할인가로 서비스를 이용하는 등 혜택을 받을 수 있을 전망이다.

현대건설은 특화설계 적용과, 커뮤니티 제공 서비스 중심이었던 주거서비스에서 벗어나 업계 최초로 입주민들의 자산관리까지 주거서비스의 폭을 확대할 계획이다.

이를 위해 자산관리평가 솔루션 살집팔집과 25일(화) 업무협약(MOU)를 체결하고 공동으로 주거서비스를 개발한다.

부동산 가치분석 애플리케이션 살집팔집‘은 한국자산관리연구원 고종완 원장이 개발하였다. 부동산 거주 및 투자가치를 분석하여 현재 거주 및 분양 단지에 대한 자산평가 서비스를 제공한다.

살집팔집은 아파트 단지별로 거주 여건과 미래 투자가치를 종합적으로 분석해 등급을 매기는 프로그램이다. 공시가격, 거래량 같은 기본적인 정보부터 연식, 대지 지분, 교육시설 및 대중교통 접근성, 주변 개발호재 등 향후 아파트 가격에 영향을 미치는 변수들을 광범위하게 분석하여 단지에 대한 자산평가를 제공한다.

현대건설은 이번 업무협약 체결을 계기로 입주민들이 살집팔집의 자산관리 일대일 서비스를 받을 수 있도록 연계하고, 입주민은 개별 가입 후 70% 할인가에 서비스를 이용할 수 있도록 할 예정이다.

입주민들은 살집팔집에서 제공하는 부동산 미래 가치측정 분석과 고객 맞춤형 아파트 등 매물 추천, 전문가 상담 신청, 분양리포트 공유와 동영상 교육 등 다양한 서비스를 이용할 수 있다.

또한 세무관련 일대일 서비스는 세무법인다솔과의 제휴로 입주민 전용 20% 할인가 이용, 양도·상속·증여 관련 일대일 컨설팅을 제공한다. 뿐만아니라 입주민 전용 상담센터를 운영으로 일대일 전문 세무서비스를 이용할 수 있다.

현대건설 관계자는 “이번 MOU 체결을 계기로 현대건설 만의 특화 주거서비스의 폭을 확대하여, 입주민들의 주거에 대한 삶의 질을 높여줄 것으로 기대된다. 업계 최초 입주민 대상 자산관리 일대일 서비스라는 새 지평을 연 만큼 입주민들이 원하는 주거서비스 개발에 더욱 박차를 가하겠다”고 설명하며 “자산관리평가 솔루션 살집팔집과의 협업을 통해 주거서비스 강화를 통한 입주 고객 만족도 강화 뿐만 아니라 사업수주, 신규단지 분양 그 외 신사업 분야로 솔루션을 적용할 수 있는 분야를 확장할 예정이다”고 설명했다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr