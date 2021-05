[시시비비] 오세훈의 수도권매립지 동상이몽

[아시아경제 박혜숙 기자] 2025년 수도권에서 쓰레기 대란은 일어날까?. 엄밀히 말하면, 서울시와 경기도의 쓰레기 대란이라고 하는 게 더 맞는 것일지 모른다. 인천시는 그 때 쯤이면 영흥도에 신규 매립지(가칭 에코랜드)가 조성돼 인천에서 발생하는 쓰레기를 자체 처리하는 데 어려움이 없을 듯하다. 지난 달 사업부지를 매입하고 소유권 이전 등기를 밟고 있어 계획대로라면 2025년 말 에코랜드가 준공할 가능성이 크다.

2025년은 인천시가 현 수도권매립지(인천 서구 백석동) 사용 종료를 선언한 시점이다. 그동안 30여년 간 이곳에 쓰레기를 버려온 서울시와 경기도는 대체매립지를 찾지 못할 경우 쓰레기 대란의 현실에 직면하게 된다. 그런데 어째서인지 서울시와 경기도가 조급해 보이지 않는다. 대권행보에 나선 이재명 지사는 수도권 최대 현안인 쓰레기 문제에 침묵하고 있고, 오세훈 시장은 느긋하다 못해 칼자루를 쥔 마냥 자신감에 차 있다.

인천시의 수도권매립지 종료 선언이 "크게 우려할 상황이 아니다"며 맞받아치는 오 시장의 당당함은 어디에서 나온 것일까. 그는 취임 한 달을 맞아 기자간담회에서 "지금의 (매립 용량)속도로 보면 2025년으로 예정된 수도권매립지 종료 시한을 몇 년 더 늦출 수 있고, 2015년 '4자 협의체' 합의대로만 하면 수도권 쓰레기 문제를 둘러싼 논란은 해결된다"고 했다.

이쯤에서 4자(환경부·서울시·인천시·경기도) 간 합의 내용을 들여다보자. 당시 박원순 서울시장과 유정복 인천시장, 남경필 경기지사는 2016년 말 예정된 수도권매립지 사용기간을 연장해 3-1공구(103만㎡)를 사용하고, 이 기간에 대체매립지를 확보하기로 했다.

하지만 합의문에는 3-1공구의 사용만 언급됐을 뿐 명확한 종료 시한이 명시되지 않았다. 인천시가 민선7기 들어 3-1공구의 매립총량(1819만t)을 계산해 2025년 8월쯤을 수도권매립지 사용 종료 시점으로 못 박았지만, 오 시장에겐 매립량을 감축하면 2025년에서 2~3년은 더 연장해 쓸 수 있다고 주장하게 된 빌미를 준 셈이다.

게다가 합의문에 '대체매립지가 확보되지 않은 경우 수도권매립지 잔여부지의 최대 15%(106만㎡) 범위 내에서 추가 사용한다'는 단서도 수도권매립지 종료를 주장하는 인천시 입장에선 독소조항으로 작용하고 있다. 서울·경기가 대체매립지 공모에 실패할 경우 단서조항을 근거로 잔여부지 사용을 요구할 수 있기 때문이다.

그럼에도 불구하고, 이들 지자체가 간과하는 부분이 있다. 합의문에는 3-1공구 연장 사용에 앞서 '수도권매립지 사용 최소화 노력'과 '선제적 조치 이행'을 전제 조건으로 제시하고 있는데, 4자 합의 후 이행된 실질적인 선제적 조치는 인천시의 반입 수수료 50% 가산금 징수 뿐이다. 환경부와 서울시가 갖고 있던 매립면허권은 일부만 인천시에 양도됐고 수도권매립지관리공사의 인천시 이관, 테마파크 조성 등 매립지주변 개발과 관련한 선제적 조치는 진척이 없다.

이보다 더 따져 물어야 할 게, 수도권매립지 사용을 최소화하기 위해 환경부와 서울·경기가 지난 6년간 어떠한 노력을 했느냐는 것이다. 환경부는 생활쓰레기 직매립금지를 골자로 한 폐기물관리법 시행령 개정안을 올해 초에서야 입법예고 했으며, 두 지자체 역시 폐기물을 줄이기 위한 재활용·소각 시설 확충에 있어 이렇다할 성과물이 없다. 대체매립지도 최근에서야 부랴부랴 입지 선정에 나선 상황이다. 자체 매립지와 소각장 확충을 가시화하고 있는 인천시와는 비교되는 부분이다.

조만간 환경부와 수도권 3개 시·도 기관장이 6년만에 협상 테이블에 앉을 것으로 알려졌다. 하지만 2015년 4자 합의를 '수도권매립지 종료'에 방점을 두고 '발생지 처리 원칙 준수'와 '친환경적 처리방식 실현'을 논의의 핵심으로 삼는 박 시장과, 인천시에 줄 건 줬으니 현 매립지를 계속 사용하는 게 합의의 큰 부분이라는 오 시장이 격론을 벌일 게 뻔하다.

그러나 분명한 건 이미 2016년에 종료됐어야 할 수도권매립지를 인천시가 양보해서 2025년까지 한차례 더 연장했다는 점이다. 그렇다면 오 시장으로서는 4자 합의 내용을 놓고 동상이몽식 해석을 할 게 아니라, 대체매립지 공모 실패 시 대안과 함께 서울시 자체 매립지·소각장 확충 계획을 협상 테이블에 올려놓고 인천시에 이해를 구하는 게 더 깔끔하지 않을까.

그것이 3-1공구 연장 문제를 자연스럽게 논의로 이어갈 수 있는 방법이 될 수도 있을 것이다. 서울에 쓰레기를 매립할 장소가 없다는, 폐기물 발생지 처리 원칙에 어긋난 시대착오적 발언을 계속 했다가는 '아니올시다' 이다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr