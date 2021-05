"아이들 치아 걱정돼 자일리톨 가루 넣었다" 모기기피제 급식 의혹 유치원 교사 거듭 주장

[아시아경제 김소영 기자] 아이들의 급식에 모기기피제와 계면활성제 성분이 들어있는 유해물질을 넣어 공분을 산 사건과 관련해 "아이들의 치아가 걱정돼서 자일리톨 가루를 넣은 것"이라는 유치원 교사의 거듭된 주장이 나왔다.

25일 JTBC 보도에 따르면, 교사 A씨는 이 같은 주장이 담긴 의견서를 법원에 제출한 것으로 확인됐다. 앞서 A씨는 경찰 조사에서 "자일리톨, 생강가루 등을 넣었다"라고 진술하며 혐의를 모두 부인한 바 있다.

A씨는 또 세제 성분이 나온 통은 자신의 것이 아니며 모기기피제를 넣었다는 증거가 없다는 취지의 주장을 한 것으로 전해졌다.

급식통을 열어본 이유에 대해서는 "급식하는 양을 확인하기 위해서"라고 주장했다.

A씨는 지난해 11월 금천구의 모 유치원에서 원생과 교사 등 15명의 점심식사가 담긴 급식통에 유해물질을 넣은 혐의를 받고 있다.

이는 A씨가 동료 교사들의 텀블러 물병을 훔친 의혹을 받으면서 수면 위로 드러났다. 유치원 측에서 절도 여부를 조사하기 위해 폐쇄회로 (CC)TV를 확인하는 과정에서 A씨가 물병을 이용해 급식에 이물질을 뿌리는 모습이 포착된 것이다.

경찰 조사 결과 A씨의 책상 서랍에서 빈 약병 8개가 나왔으며, 국립과학수사연구원 확인 결과 수거된 약통에서 모기기피제와 계면활성제 성분이 검출됐다.

피해 원생 학부모들은 지난 1월27일 청와대 국민청원 게시판에 '금천구 병설유치원에서 아이들에게 유해물질을 먹게 한 특수반 선생님의 파면과 강력한 처벌을 요청 드립니다'라는 제목의 글을 올렸다.

청원인은 "경찰 입회하에 보게 된 CCTV 영상은 충격적이었다"며 "가해자는 너무나도 태연하게 아이들의 급식에 액체와 가루를 넣고는 손가락을 사용하여 섞었고, 기분이 좋다는 듯 기지개를 켜며 여유로운 몸짓까지 보였다"고 분통을 터트렸다.

이어 "급식을 먹은 아이들이 동시다발적으로 두통, 코피, 복통, 구토, 알레르기 반응을 일으켰다"며 "20분 넘게 코피를 흘린 아이, 어지럼증에 누워서 코피를 흘리는 아이도 있다. 급식을 먹지 않은 아이들에 비해 알레르기 지수가 14배 높게 나왔다"고 전했다.

지난 1월 경찰은 A씨에 대한 구속영장을 신청했지만, 검찰은 구속영장 발부를 위한 구체적인 추가 자료가 필요하다고 판단해 이를 반려하고 보완 수사를 지시했다.

첫 구속영장이 반려된 이후 경찰은 최근까지 A씨의 카드와 현금 구매내역을 조사한 것으로 전해졌다. 경찰은 A씨 주장에 신빙성이 없다고 보고 이달 말 특수상해 혐의로 구속영장을 다시 신청할 방침이다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr