광진구의회, 제245회 제1차 정례회 개회

행정사무감사, 구정질문, 2020회계연도 결산 승인 등 중요 안건 심사

[아시아경제 박종일 기자] 광진구의회(의장 박삼례)는 25일 제245회 제1차 정례회를 개회, 6월17일까지 총 24일간 일정으로 의정활동에 들어갔다.

박삼례 의장은 ”이번 회기는 2020회계연도 결산 심사를 비롯해 행정사무감사, 구정질문의 건, 조례안 심사 등 중요한 사안들로 채워져 있다“며 ”예리한 질문과 합리적인 대안제시, 성실한 답변으로 구민 생활에 실질적 도움이 되는 회기를 만들어 달라“고 당부했다.

또, “오늘은 제26회 광진구민의 날이라며, 지금의 광진구가 있기까지 각자의 자리에서 최선을 다해 주신 구민 여러분과 구민의 복리증진과 구정 발전을 위해 노력해 오신 동료 의원 여러분, 코로나19에도 현안 업무 추진에 힘써주신 집행부 관계 공무원 여러분께 깊은 감사를 드린다”는 인사를 전했다.

이번 정례회에서는 집행부를 대상으로 행정사무감사를 실시, 2020회계연도 예비비 사용 및 결산 승인의 건을 비롯 조례안 9건 등 총 14건의 안건을 처리할 계획이다.

먼저, 25일 제1차 본회의를 시작으로 26일부터 6월2일까지 상임위원회와 예산결산특별위원회 활동을 통해 의원발의 조례안, 도시관리계획(용도지구:최고고도지구) 결정(변경:폐지)(안) 의견제시의 건, 2020회계연도 예비비 사용 승인의 건, 결산 승인의 건 등 각종 안건을 심의한다.

6월3일부터 11일까지는 집행부 소관 사무에 대해 행정사무감사를 진행, 14일에는 구정업무 전반에 대해 구정질문을 실시한다.

마지막 날인 17일에는 제3차 본회의를 열고 행정사무감사 결과보고서 채택, 구정질문에 대한 답변, 상정 안건(조례안, 결산승인 등) 의결 등 모든 안건을 처리 후 정례회를 폐회한다.

이번 정례회에 상정된 안건은 다음과 같다.

▲광진구 실종아동의 발생예방 및 지원에 관한 조례안(김미영 의원) ▲광진구 산후건강관리비용 지원에 관한 조례안(장경희 의원) ▲광진구 임신·출산 지원에 관한 조례안(장길천 의원) ▲광진구 노래연습장업자교육에 관한 조례안 ▲광진구 생활체육진흥조례 전부개정조례안 ▲광진구 마을자치센터 민간위탁 재계약 보고의 건 ▲광진구 동물보호에 관한 조례 일부개정조례안 ▲사회적경제통합지원센터 재위탁 보고의 건 ▲광진구 한국수화언어 활성화 지원 조례안 ▲광진구 주차장특별회게 설치조례 일부개정조례안, 주차장 설치 및 관리조례 일부개정조례안 ▲도시관리계획(용도지구:최고고도지구) 결정(변경:폐지)(안) 의견제시의 건 ▲2020회계연도 예비비 사용 승인의 건 ▲2020회계연도 결산 승인의 건 총 14건이다.

