서초구 자전거 무료 세차 서비스 주민들 '호평'

지난 3월 자전거 세차 서비스 개시해 이용 주민 1000명 돌파... 매주 화~토요일 오전 10~ 오후 5시 예약 없이 방문 무료 이용

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)가 올 3월부터 전국 지방자치단체 최초로 시작한 자전거 세차 서비스가 주민들에게 호평을 받고 있다.

서비스 개시 후 5월 24일 기준 1000여 명의 주민들이 이용, 입소문이 나 점점 이용객이 늘어나는 추세다.

자전거 세차서비스는 서초구민 뿐 아니라 강남구·송파구·동작구 등 인접한 구 주민들과 과천, 안양 등 경기도 주민들까지 이용하고 있다.

구는 자전거 세차 서비스 이용 주민들을 대상으로 이용 만족도에 대해 설문조사 실시했는데(3~4월, 225명), 응답자 98% 이상이 세차서비스에 대해 만족, 주변 사람들에게 세차서비스 이용에 대해 추천하고 싶다고 표시했다.

자전거 세차 서비스는 사당역 자전거 수리센터(사당역 13번 출구)와 양재천 근린공원(영동1교 남단) 내 자전거 세차 서비스 센터에서 무료로 이용할 수 있다. 세차 서비스센터는 매주 화요일에서 토요일까지 오전 10시부터 오후 5시까지 운영하며(점심시간 12시~오후 1시), 일요일에서 월요일과 공휴일은 휴무이다.

이용을 원하는 주민은 별도의 예약 없이 방문하면 세차서비스를 받을 수 있다.

자전거 세차는 고압·고온의 스팀 세척기를 사용, 물 사용량이 적고, 세제를 전혀 사용하지 않아 친환경적으로 이용 가능하다. 다만, 전기자전거는 서비스 대상에서 제외된다. 모터 및 전기 공급 장치 등에 물이 들어갈 경우 고장이 날 수 있기 때문이다.

한편, 서초구는 주민들의 자전거 이용을 활성화하기 위해 다양한 사업을 펼치고 있다. 구는 2011년 방배역, 2018년 사당역에 자전거 수리센터 운영을 시작, 지금까지 1만2000여건 수리실적을 기록했다.

또 2018년부터 서초구민 전체를 대상으로 자전거 보험을 가입, 주민들이 안전한 환경에서 자전거를 탈 수 있도록 했으며 올해도 보험을 연장할 계획이다.

조은희 서초구청장은 “코로나 사태가 길어지면서 평소 쓰지 않고 가정에 방치해 먼지가 쌓인 자전거를 깨끗이 이용하려는 주민들이 들어나면서 세차 이용에 대해 주민들이 좋은 평가를 해 주신다. 앞으로도 더 좋은 서비스 제공하여 자전거 이용 확대에 기여토록 노력하겠다”고 밝혔다.

