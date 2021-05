[아시아경제 박종일 기자] 마포구(유동균 마포구청장)는 25일 오후 용강동 주민센터에서 '한류·공연관광 콤플렉스 건립공사'를 위한 주민설명회를 개최했다.

'한류·공연관광 콤플렉스'는 한류를 중심으로 하는 공연 전문시설로 마포 유수지 시설 및 공영주차장으로 쓰이고 있는 부지에 시설이 조성될 예정이다.

이번 설명회는 마포구청 관계자와 지역의원(김상훈 시의원, 권영숙 구의원, 서종수 구의원), 지역 주민이 참석한 가운데 주민의 다양한 의견 수렴을 중심으로 진행됐다.

유동균 마포구청장은 "문화·관광 인프라 구축은 우리 구의 미래를 책임질 중요한 사안이며, 그 중에서 ‘한류·공연관광 콤플렉스 건립’은 문화·관광 도시로서 마포의 품격을 한층 높일 수 있는 사업"이라고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr