[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 25일 오전 여의도여자고등학교 도서관 시설을 둘러보며 윤여복 교장을 비롯한 학교 관계자들과 소통했다.

채 구청장은 이날 학교 관계자 및 학부모와 통학환경 개선, 교육경비 지원 추진사업에 관한 의견을 나누고 현안을 논의하는 시간을 가졌다.

이후 주변 통학로, 도서관, 자습실 등을 둘러보며 관리현황을 점검했다.

채현일 구청장은 "학생들이 쾌적하고 안전한 환경에서 자신의 꿈을 마음껏 그려볼 수 있도록 학습환경 개선을 위해 더욱 힘쓰겠다"고 전했다.

