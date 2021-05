영등포구 안양천 수변공원 북극곰 조형물 설치한 까닭 뭘까?

6월5일 환경의 날 맞이 ‘안양천 북극곰 구하기 프로젝트’ 운영... 안양천 수변공원에 북극곰 조형물 설치, 업사이클링 체험부스 운영 등

[아시아경제 박종일 기자] 안양천에 북극곰이 나타났다! 추운 지방에서만 서식하는 것으로 알려진 북극곰이 따뜻한 안양천에 나타난 사연은 무엇일까.

영등포구(구청장 채현일)는 오는 6월5일 제26회 환경의 날을 맞아 안양천 수변공원에 북극곰 조형물을 설치해 날로 심각해지는 기후위기와 환경문제에 대한 경각심을 제고하고 극복방안을 함께 그려보는 시간을 갖는다고 밝혔다.

‘환경의 날’은 1972년6월 스웨덴에서 열린 '유엔인간환경회의'에서 국제사회가 지구환경 보전을 위해 공동 노력을 기울일 것을 다짐하며 제정한 기념일로 우리 정부도 1996년부터 6월5일을 환경의 날로 지정, 환경 보호를 위한 다양한 활동을 진행해오고 있다.

이에 영등포구는 오는 6월5일 26번째 환경의 날을 맞아 지역 주민에게 환경보전 실천을 일깨우기 위한 다양한 행사를 선보인다.

지구 온난화, 이상 기후의 사유로 멸종 위험에 처한 북극곰 조형물을 안양천 수변공원에 설치, 집을 잃은 북극곰의 모습을 보여줌으로써 환경 위기의 심각성을 알리고 환경보호를 위한 실천과 인식 개선에 동참할 것을 촉구하기 위한 취지로 마련됐다.

조형물은 어미곰, 아기곰 두 종류로 6월5일부터 13일까지 총 9일간 전시된다. 조형물 앞에는 ‘어디로 가야할까요?’라는 물음이 담긴 스토리텔링 형식의 관람 안내판을 설치해 실제 생존위협에 처한 북극곰의 고통을 공유하고 환경보호 실천을 위한 메시지를 전한다.

뿐 아니다. 환경의 날 당일인 6월5일에는 지역 환경보전 활동에 기여한 개인과 단체에게 감사장을 전달하는 소규모 기념식을 개최한다.

기념식은 안양천 영롱이 억새1구장 소광장에서 열리며, 코로나19의 확산을 방지하기 위해 행사인원을 최소화해 진행할 방침이다.

또 기념식 주변에 참여형 체험 부스를 운영, ▲북극곰 인형이 조각된 친환경 캔들만들기 ▲커피찌꺼기를 재활용한 탈취제 만들기 ▲친환경 교통수단인 자전거 수리부스 운영 ▲에코마일리지 가입 부스 등 다채로운 프로그램을 진행한다.

부스 운영에는 지역 내 청소년 단체, 자영업자들이 힘을 보탠다. 청소년의 자주적 활동 모임인 영등포청소년자치연합 ‘유자청’ 지구팀이 직접 체험부스의 기획을 맡아 운영, 자전거 수리업체, 지역 카페에서도 인적·물적 자원을 제공하는 등 원활한 행사 운영을 돕는다.

체험부스는 오전 10시부터 낮 12시까지 총 3회차로 나뉘어 30분간 운영되며, 매회차 사이 10분 동안 소독을 실시하고 참석인원 제한 및 거리두기 등 방역수칙을 철저히 준수하며 진행된다.

체험 프로그램은 온라인 사전 신청과 현장접수를 통해 가능, 사전 접수는 6월3일까지 영등포구청 홈페이지 통합예약→온라인접수 화면을 통해 예약하면 된다.

채현일 영등포구청장은 “북극곰이 더 이상 길을 헤매지 않고 본래의 집을 찾아 돌아갈 수 있도록 환경보전을 위한 작지만 강한 실천에 동참해주시길 부탁드린다”며 “미래세대에 건강한 지구, 깨끗한 환경을 돌려줄 수 있도록 녹색 건강도시 영등포를 만드는 데 더욱 노력하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr