▶노형남(전 고려대학교 서어서문학과 교수)씨 별세. 혜경·은정 부친상. 빈소 : 고대안암병원 장례식장 302호. 발인 : 28일(금) 7시. 장지 : 미정. 연락처 : 02-923-4442.

