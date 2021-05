속보[아시아경제 임주형 기자] 서울시는 25일 0시부터 오후 9시까지 신규확진자 수가 246명으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.

이는 같은 시간대 대비 전날인 24일(135명)보다 111명 많고, 1주 전(18일) 241명보다 5명 많다.

