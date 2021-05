공수처, '윤중천 면담보고서 허위 작성' 이규원 검사 소환 조사

[아시아경제 조성필 기자] 고위공직자범죄수사처가 ‘윤중천 면담보고서’를 허위로 작성한 혐의를 받고 있는 이규원 검사를 피의자로 소환한 것으로 전해졌다.

공수처는 25일 대검찰청 과거사진상조사단에서 활동했던 이규원 검사를 피의자 신분으로 소환 조사했다. 이 검사는 지난 2018년 말부터 이듬해까지 대검 진상조사단 소속으로 일하면서, 건설업자 윤중천 씨를 만나 김학의 전 법무부 차관이나 검찰 인사와 관련한 허위 면담보고서를 작성하고 일부 내용을 특정 언론에 유출한 혐의를 받고 있다.

공수처는 지난 3월 서울중앙지검으로부터 사건을 넘겨받은 뒤 '2021년 공제3호'의 사건 번호를 붙이고, 지난달 말 직접 수사에 나섰다. 이 검사는 공수처 조사에서, 보고서 조작이나 유출 등 관련 의혹을 대부분 부인한 것으로 알려졌다. 공수처는 이 검사를 한두 차례 더 불러 조사한 뒤 신병 처리 방향을 결정할 방침인 것으로 전해졌다.

