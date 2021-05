서울시 기조실장 후보자 부동산 투기 의혹으로 교체

[아시아경제 조성필 기자] 서울시 기획조정실장 후보자가 청와대 인사검증 과정에서 부동산 투기 의혹이 불거져 교체됐다.

25일 서울시에 따르면 시는 청와대 인사검증 과정에서 기획조정실장 내정자였던 황보연 직무대리에 대한 문제가 제기돼 김의승 경제정책실장을 대신 후보자로 선정해 인사검증 요청을 검토 중이다. 시는 후임 기획조정실장의 임명절차가 완료될 때까지는 황 직무대리가 기획조정실장 직무를 계속 수행할 예정이라고 설명했다.

앞서 권수정 서울시의원은 ‘한남3구역 투기 의혹’과 관련해 황 직무대리를 공직자윤리법상 이해충돌 방지 의무 위반으로 국가수사본부에 고발했다. 황 직무대리는 2019년 한남3구역 재개발사업 인가 전 기후환경본부장으로 재직하면서 환경영향평가 검토 결과 보고서를 결재한 후 해당 구역의 단독 주택을 구매한 것으로 전해졌다.

당시 황 직무대리는 "실거주 목적으로 부동산을 매입했으며, 서울시 기후환경본부장으로 당연직 환경영향평가심의위원장이었기 때문에 결재를 했을 뿐 내용에 영향을 준 것이 아니다"라며 "서울시 감사위원회에서도 문제가 없다고 판단한 사안"이라고 해명했다.

