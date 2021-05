전남도-3개 시군, 조선소 관련 추가감염 차단 온힘

도-목포-해남-영암, 전수검사 공동대응

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도가 목포·해남·영암 3개 시군과 함께 코로나19 전수검사에 공동 대응해 추가 확산 차단에 힘을 쏟았다.

25일 도에 따르면 지난 12~13일 대구·경산 이슬람 예배소를 다녀온 근로자가 18일 영암에서 확진된 후 추가 감염자가 발생하고, 해남 대한조선소 근로자가 시운행 선박 탑승 외국인과 접촉해 21일 확진됐다.

이에 지역감염 확산을 사전 차단하기 위해 공동 대응을 펼쳐 전수검사를 실시, 조선소 관련 감염자를 14명으로 막을 수 있었다.

지난 18일 영암에서 첫 확진자가 발생하자 도는 영암군과 연계해 외국인 근로자가 많은 현대삼호중공업 등 8개소에 즉각 임시선별검사소를 설치하고 23일까지 전수검사를 했다.

해남군도 대한조선소에서 확진자가 발생한 21일 조선소 전 직원이 재택근무를 하도록 조치하고 임시선별검사소를 설치해 전수검사를 했고, 목포시도 영암·해남 관련 접촉자 자체 전수검사를 했다.

특히 목포시와 해남군, 영암군은 지난 21일 영암 삼호읍 현대삼호중공업 내 사원아파트 임시선별검사소에서 합동점검을 실시, 지역 확산을 막기 위해 모든 행정력을 쏟아 부었다.

전수검사는 현대삼호중공업과 해남 대한조선소에 근무하는 목포·해남·영암 거주자를 대상으로 이뤄졌다.

지난 23일까지 목포·해남·영암 3개 시군 6410명을 선제적으로 검사한 결과, 14명이 양성, 6396명이 음성 판정을 받았다. 확진자는 지역별로 목포 2명, 해남 4명, 영암 8명이다.

도와 3개 시군은 합동점검 과정에서 신속한 역학조사를 위해 산단 내 외국인 근로자와의 언어소통에 문제가 없도록 지원하고 미등록외국인의 적극적 참여 유도를 위해 익명검사를 실시했다.

강영구 전남도 보건복지국장은 “목포·해남·영암 3개 시군 공동대응으로 추가 감염을 막아 도민 불안감을 해소했다”며 “도민들께선 마스크 쓰기 등 기본 방역수칙을 철저히 지키고 의심 증상이 있으면 반드시 진단검사를 받아달라”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr