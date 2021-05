[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 조근제 함안군수가 지난 24일 아스트라제네카(AZ) 백신을 접종했다.

이날 조 군수는 함안군 예방접종센터에서 백신을 접종한 뒤 27일부터 본격화되는 60세~74세 예방 접종 사전 예약 준비 상황도 점검했다.

현재 군은 75세 이상 고령층에 대한 백신 접종이 원활하게 진행 중이다.

60세 이상부터 74세까지 군민을 대상으로 백신 접종 사전 예약을 진행하고 있다.

군의 60세~74세 접종 사전예약 현황은 지난 24일 기준으로 52.2%의 예약률을 보인다.

이는 전국 58.2% 및 경남 56.5% 예약률보다 다소 낮은 실정이다.

조 군수는 백신 접종을 마친 후 "군민 모두가 백신 예방 접종을 하고 집단 면역을 형성할 수 있도록 군민들의 사전 예약 적극적인 동참을 바란다"고 당부했다.

