백운산자연휴앙림, 생태숲·치유의 숲·4대 계곡 등 1석5조 '힐링의 숲'

광양 백운산자연휴양림은 1222m 성스러운 명산인 백운산에 자리잡고 있어 삼나무, 편백, 소나무 등 울창한 천연림과 인공림이 조화된 아름드리 수목이 융단처럼 펼쳐져 있다. 휴양림 내에는 숲속의 집, 산림문화휴양관, 산림욕장, 야영장, 식물생태숲, 치유의 숲 센터, 목제문화체험관, 숲속의 쉼터 등 다양한 휴양시설을 갖추고 있다.

‘식물생태숲’에는 백운산에서 자생하는 다양한 야생화와 수목이 탐방하기 쉽게 식재돼 있고 즐거움을 배가하는 흥미로운 생태연못과 습지도 조성돼 있다. 숲해설가로 부터 친절한 해설과 함께 동식물을 관찰할 수도 있다.

또, 숲의 치유인자를 활용해 피로와 스트레스를 해소할 수 있는 ‘치유의 숲 센터’에서는 돼지꿈길 등 6가지 치유의 숲길, 치유쉼터, 숲길 무장애 데크, 하늘데크 등 다양한 치유공간이 마련돼 있고 풍욕, 명상, 족욕, 아로마테라피 등 다양한 프로그램도 산림치유지도사와 함께 즐길 수도 있다.

유아부터 성인들까지 즐길 수 있는 ‘목재문화체험장’에는 수준별로 참여할 수 있는 목재체험공방, 어린이들을 위한 나무상상놀이터 등이 마련되어 있어 나무를 소재로 한 다양한 체험을 통해 힐링의 시간을 보낼 수 있는 곳이다.

더불어, 휴양림 인근에 자리잡고 있는 성불, 동곡, 어치, 금천 등 천년 바람 찰랑이는 깊은 백운산 4대 계곡과 9개 코스 백운산 둘레길도 일상에 지친 현대인들이 찾는 푸른 쉼표다. 백운산 자락의 즐비한 산장에서 맛볼 수 있는 담백하고 고소한 닭숯불구이는 광양불고기와 함께 광양에서 반드시 먹어야 할 음식으로 손꼽힌다. 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr