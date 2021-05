더에이치알더, VR 실시간 강의플랫폼 ‘XR LIVE’ 출시

에듀테크기업 더에이치알더㈜(THE HRDer)가 기업 직무교육용 VR 실시간 강의 플랫폼 XR LIVE를 출시한다. 또한 플랫폼과 함께 실시간 정비교육 프로그램도 공개한다.

더에이치알더㈜는 IT기반의 HRD 컨설팅 실감형 교육과정 개발 및 XR(가상현실, 증강현실)기반 학습플랫폼을 구축해 교육현장에 적용하고 있는 기업으로, 금번 선보이는 XR LIVE는 기업 직무교육 담당자가 교육 진행 시 실시간으로 가상의 공간에서 원격 교육을 진행할 수 있도록 고안된 VR 실시간 강의 플랫폼이다.

지금까지의 원격교육은 영상기반의 화상통화 개념이었으나, XR LIVE를 활용하게 되면 VR을 통해 강사와 학습자가 서로 다른 곳에 있어도 실시간의 같은 가상공간을 공유하여 마치 한 교육장에 있는 듯 현실적인 교육을 진행할 수 있게 된다.

교육규모에 따라 100명 이상이 동시에 접속할 수 있으며, XR LIVE 내 모든 음성과 움직임은 실시간으로 모든 접속자들끼리 동기화된다. 모든 교육환경이 실제 3D 모델로 제공되어 교육 후 실무적용이 더욱 수월하다는 점도 장점이다.

특히 실시간 시선공유 기능을 활용하면 학습자가 강사의 입장에서 실습현황을 실시간으로 공유할 수 있고 다른 학습자의 자리로도 이동이 가능하기에 단편적인 영상기반 화상교육과는 전혀 다른 교육효율성을 보여준다는 것을 업체 측은 강조하고 있다. 강사가 직접 실습 존으로 이동해 학습자들의 실습상태 확인도 가능하다.

이 외에도 서버를 통해 강사의 음성을 학습자들에게 공유할 수 있는 실시간 보이스 기능, Q&A 질문버튼으로 강사와 학습자간 실시간 질의 응답이 가능하게 하는 실시간 질문기능, 등록된 과제를 수행할 수 있도록 강의시간 외에도 개인 학습지원을 하는 Self-review 기능 등 다양한 기능이 더해져 있다.

더에이치알더㈜는 금번 XR LIVE 런칭과 동시에 첫 서비스로 차량 정비교육담당자를 위한 VR 실시간 정비교육(XR LIVE Maintenance Training)도 공개할 예정이다. VR 실시간 정비교육은 신차 및 부품, 정비 과정을 교육할 수 있는 강의 플랫폼으로, 학습자는 교육자의 시선으로 정확한 부품위치, 정비순서, 정비과정 등을 배울 수 있으며, 차량의 부품을 과정에 맞게 직접 컨트롤러를 조작하여 배운 방법들을 시연해 볼 수 있다.

6DoF(6방향 자유도) 기술과 서버구현으로 실감나는 교육환경 속에서 교육을 받을 수 있고, XR기술뿐만 아니라 전문적 교수설계가 포함된 강의 플랫폼이라는 점도 장점이다. 디바이스는 현재 VR의 대중화를 빠르게 이끌고 있는 오큘러스 퀘스트2를 기반으로 한다.

업체 관계자는 “국내 전역은 물론 해외 곳곳에 흩어져있는 차량정비담당 실무자들에게 마치 함께 교육장소에 있는 것처럼 세밀하고 상세한 정비교육을 진행할 수 있고, 여기에 신차 정비교육 업데이트를 지원하며 필수적인 안전교육, 점검절차 교육이 가능하다”며 “단기적으로는 교육 자체의 효율을 높일 수 있다는 점이 장점이지만 장기적으로는 교육비용 절감 효과까지 자연스럽게 따라오기 때문에 차세대 기업 직무교육 플랫폼으로 많은 기업과 도입할 것으로 기대한다”고 전했다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr