[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데마트 광주월드컵점 2층 페이지그린매장에서 실내 환경을 개선해 주는 천연 가습과 제습 역할을 하는 ‘스칸디아 모스’ 선보이고 있다. ‘스칸디아 모스’는 이끼 식물로 습도를 흡수하고 실내가 건조하면 수분을 내보내 가습과 제습의 효과가 탁월한 식물이다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr