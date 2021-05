LG전자, 美 라이브 커머스 플랫폼 '더업그레이드' 도입

[아시아경제 우수연 기자]LG전자가 미국에서 고객과 실시간으로 소통하면서 제품을 소개하고 판매하는 라이브커머스 플랫폼을 처음 선보인다.

LG전자는 25일 미국법인의 인스타그램 공식 채널에 구축한 '더업그레이드' 플랫폼을 활용해 실시간으로 고객들에게 제품을 소개하고 질문에 응답하며 판매까지 진행할 계획을 밝혔다.

첫 라이브 방송은 현지시간 26일 오후 1시에 시작하며 인기 유튜브 채널 '왓츠인사이드?'의 댄과 링컨이 함께 진행한다. 이날 LG 워시타워, 인스타뷰 냉장고, 올레드 TV, 그램 노트북, 울트라기어 게이밍모니터, 무선청소기 등 다양한 제품들이 소개될 예정이다.

LG전자는 뉴노멀 시대에 맞춰 많은 고객들이 비대면 쇼핑을 선호하고 실시간으로 제품에 대한 궁금한 점을 물어보고 설명을 듣길 원하는 것에 착안해 새 플랫폼을 준비했다.

LG전자는 지난해 입주한 미국 뉴저지 신사옥에 더업그레이드 플랫폼을 위한 전용 스튜디오도 마련했다. 새 플랫폼에서 진행하는 모든 콘텐츠는 이곳에서 촬영하며 미국 법인의 유튜브 채널에도 올릴 계획이다.

윤태봉 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 152,500 전일대비 3,000 등락률 +2.01% 거래량 489,935 전일가 149,500 2021.05.25 11:16 장중(20분지연) 관련기사 LG 씽큐 앱, 서비스 분야 인공지능 품질인증 획득…업계 최초LG전자, 美타임스스퀘어-英피커딜리광장서 LG시그니처 3D 아트 선보여LG전자, 'ESG 인재' 육성 대학생 아카데미…신입 채용시 가점 close 북미지역대표 겸 미국법인장(부사장)은 "뉴노멀 시대에 맞춰 온라인으로 고객과 실시간 소통하는 '더업그레이드' 플랫폼을 통해 고객들에게 더 가까이 다가갈 것"이라고 말했다.

