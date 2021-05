동대문구, 2050 탄소중립 선언

2021 P4G 서울 정상회의 앞서 개최된 ‘탄소중립 실천 특별세션’서 기후변화 대책 논의... 탄소중립 지방정부 실천연대 참여 계기, 기후변화 관심 제고 및 대응 강화

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 기후변화 대응을 위해 환경부(장관 한정애)와 ‘탄소중립 지방정부 실천연대’가 공동주관, 24일 오후 8시 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 개최된 ‘탄소중립 실천 특별세션’에 참가해 243개 모든 지자체들과 2050 탄소중립을 선언했다.

이에 따라 동대문구도 2050년까지 온실가스 순 배출량을 ‘0’으로 만들기 위한 탄소중립 노력에 동참한다.

이날 행사에는 한정애 환경부장관, 전해철 행정안전부장관, 반기문 글로벌녹색성장기구(GGGI, Global Green Growth Institute) 의장, 경제학자 케이트 레스워스(Kate Raworth), 정의선 현대자동차그룹 회장을 비롯한 주요 인사와 국내외 주요 도시의 장이 하이브리드(대면+대면) 방식으로 참여해 탄소중립을 위한 지자체의 역할과 구체적인 실천 방안에 대한 의견을 공유하고 현실적인 협력 방안에 대해 토론했다.

구는 이번 탄소중립 지방정부 실천연대 참여를 계기로 탄소중립을 반영한 기후변화대응 조례 제정, 탄수중립계획 수립, 타 지자체와 소통 및 공동협력 등 기후변화 대응 노력을 더욱 강화할 계획이다.

유덕열 동대문구청장은 “신 기후체제에서 지역사회의 기후변화대응 및 온실가스 감축 역할이 막중하다”며 “급변하는 기후변화에 대비할 수 있도록 탄소중립 선언을 계기로 우리 구의 지속가능한 탄소중립 사업 발굴과 지원을 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다

동대문구는 그간 기후변화 대응을 위해 ▲기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 ▲찾아가는 기후변화 교실 ▲에코스쿨 조성 ▲저탄소생활 시민실천 홍보캠페인 ▲전기자동차 충전소 확충 ▲초미세먼지 비상저감조치 ▲에코마일리지·온실가스 진단컨설팅 ▲태양광 미니 발전소 보급 ▲취약계층 LED등 교체 사업 ▲도시농업 활성화 ▲녹색커튼 조성 ▲옥상 녹화 등 정책을 추진했다.

