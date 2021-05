화이자, 코로나19 부스터샷 임상 돌입

[아시아경제 조현의 기자] 화이자가 코로나19 백신 부스터샷에 대한 임상시험에 돌입했다.

화이자는 24일(현지시간) 65세 이상 600명을 대상으로 코로나19 백신 3차 접종분과 폐렴구균 백신 후보 '20vPnC'을 동시에 맞는 임상시험을 시작했다고 밝혔다. 폐렴구균 백신은 폐렴 등 폐렴연쇄상구균 박테리아로 인해 생기는 질환을 예방하도록 도와준다는 설명이다.

참가자들은 모두 최소 6개월 전에 2차 접종을 마친 고령자다. 이들은 세 집단으로 무작위 분류돼 임상시험을 받는다. 한 그룹은 폐렴구균 백신 후보와 코로나19 3차 부스터샷을 모두 맞고 다른 두 그룹은 폐렴구균 백신 후보나 3차 부스터샷 중 하나와 위약을 접종한다.

화이자는 "이번 임상시험은 두 가지 백신을 동시에 접종했을 때의 안전성과 또 다른 백신을 추가했을 때 각각의 백신이 유발하는 면역 반응도 살펴보는 것을 목표로 한다"고 설명했다.

코로나19 백신은 당초 다른 백신과 함께 접종하지 않도록 권고됐다. 하지만 미국 질병통제예방센터(CDC)는 최근 코로나19 백신과 다른 백신을 같은 날 접종해도 된다고 밝혔다.

