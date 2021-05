'헤지펀드 대부' 비트코인 구매...가상화폐 반등

레이 달리오 브리지워터 창업자, 비트코인 구매 사실 공개

PwC, "헤지펀드 가상화폐 투자 규모 배로 늘어"

규제 강화에 中 채굴 업체 해외로 탈출

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 주말 사이 폭락을 겪은 가상화폐들이 반등 중이다. 비트코인은 3만7000달러대를 회복했고 이더리움, 도지코인 등도 일제히 상승세를 보이며 하락을 상당 부분 만회했다.

24일(현지시간) 코인베이스에 따르면 비트코인은 13% 상승한 3만7600달러대에서 거래되고 있다.

이더리움은 22% 올라 2300달러대에, 도지코인은 9.9%의 상승률로 33센트에 거래되고 있다.

가상화폐들은 하루 전 급락세를 보였었다. 비트코인이 3만1000달러, 이더리움 1700달러, 도지코인 24센트에 거래되며 투자자들을 공포로 내몰았다.

비트코인은 4월 고점 이후 반토막이 났고 알트코인인 이더리움과 도지코인은 비트코인보다 더 높은 하락률을 보였다.

헤지펀드 대부도 비트코인 구매..지난해 헤지펀드 투자 규모 배로 늘어

이날 헤지펀드 브리지워터의 레이 달리오 회장은 자신이 비트코인을 보유하고 있음을 공개했다. 달리오는 달러 가치가 낮은 것이 비트코인을 매력적으로 만들고 있다고 언급했다. 달리오의 발언은 비트코인 값이 코인베이스 상장 후 고점을 찍고 5만달러대로 내려온 5월 6일에 녹화됐다.

경영컨설팅 업체 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC)는 헤지펀드가 보유한 가상화폐 자산이 지난해 38억달러로 전년 20억달러에서 90%나 증가했다고 파악했다.

PwC에 따르면 가상 화폐에 투자한 헤지펀드의 90% 이상이 비트코인을 편입하고 있다. 이어 이더리움 67%, 라이트코인 34%, 차이나링크 30%, 폴카돗 28%의 순이었다.

가상화폐에 투자하는 헤지 펀드의 56%가 관련 파생상품에도 투자하고 있었다.

PwC는 2017년 가상화폐값 폭락 이후 2018년에는 헤지펀드들의 가상화폐 투자가 부진했지만 2019년 시세 상승 속에 투자 규모가 크게 증가했다고 판단했다. 가상화폐 공매도에 나선 펀드의 비중이 48%에서 28%로 많이 감소한 것도 헤지펀드들이 가상화폐 상승에 주목했음을 보여주는 예다.

PwC는 설문에 응답한 펀드매니저들의 82%가 가상화폐 투자의 가장 큰 리스크로 규제를 들었다고 설명했다. 규제의 불확실성이 투자에 가장 큰 장벽이라는 평가다. 이밖에 평판리스크, 가상화폐에 대한 정보 부족도 중요한 투자 위험 요인으로 제시됐다.

헤지펀드가 언급한 규제 리스크는 현재 진행형이다.

중국의 비트코인 채굴과 거래 차단 방침이 전해진 후 중국 본토인의 거래를 차단하거나 채굴을 해외로 이전하는 사례가 속출하고 있다.

비티씨톱은 24일 중국에서 했던 채굴을 미국으로 이전하겠다고 발표했다. 비티씨톱은 최근 24시간 내 전 세계 10위의 채굴 업체다. 비티씨톱은 규제 위험으로 인해 중국 내 채굴을 중단한다고 설명했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr