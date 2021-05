중랑구 마음훈련 프로그램 ‘마음챙김명상‘ 운영

6월3일부터 6주간 매주 목요일 줌 활용한 온라인 강의 진행...심리적 어려움 겪고 있는 구민 25명 선착순 모집

[아시아경제 박종일 기자] 코로나19 장기화로 불안감과 우울증을 호소하는 사람들이 늘어나고 있다.

지난달 한국리서치가 실시한 ‘코로나19 관련 인식도조사(전국 만18세 이상 성인 1000명 대상)’에서는 코로나19 스트레스를 호소한 응답자 비율이 무려 84.6%였다.

이에 중랑구(구청장 류경기)가 구민들의 마음건강을 지키기 위해 오는 6월 ‘마음챙김명상’ 프로그램을 운영한다고 밝혔다.

‘마음챙김명상’은 그동안 어렵고 멀게만 느껴졌던 명상에 가깝게 다가갈 수 있도록 다양한 명상방법을 알아보는 마음훈련 프로그램이다. 현재 순간을 있는 그대로 받아들여 객관적으로 자신을 바라보는 연습을 통해 스트레스 상황에 건강하게 대응하는 법을 배운다.

프로그램은 6월3일부터 6주간 매주 목요일 오후 1시30~3시30분 줌(Zoom)을 활용한 온라인 강의로 진행된다.

강의는 ▲현재를 사는 힘 기르기(호흡명상) ▲멈추는 힘 기르기(수식관 명상) ▲몸의 감각 알아차리기(감각명상) ▲감정 알아차리기(감정명상) ▲자신에게 친절하기(자애명상) ▲스트레스에 대응하기(RAIN명상) 등으로 구성돼 있다.

모집 대상은 20세 이상 중랑구민 25명으로 중랑구청 홈페이지 또는 건강증진과 전화를 통해 선착순으로 접수한다.

류경기 중랑구청장은 “이번 명상 프로그램을 통해 그동안 소홀했던 자신에게 더 집중하는 시간을 가지시길 바란다”며 “앞으로도 구민의 몸뿐만 아니라 마음건강까지 꼼꼼하게 돌볼 수 있도록 다양한 프로그램을 마련하겠다”고 말했다.

구는 지난해 ‘팬데믹을 이겨내는 아로마테라피’ 프로그램을 운영해 코로나 블루를 극복할 수 있는 아로마체험 등 코로나로 지친 몸과 마음을 달랠 수 있는 시간을 가졌다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr