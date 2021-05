모습 드러낸 '아웅산 수치'…NLD 강제해산에 반박

[아시아경제 김혜민 기자] 미얀마 군부의 쿠데타로 구금된 뒤 재판에 넘겨진 아웅산 수치 고문이 철저한 '정보 통제' 상태인 것으로 전해졌다. 군사 정부의 민족주의 민족동맹(NLD) 강제해산 입장에 대해서는 저항의 뜻을 분명히 했다.

24일(현지시간) 현지 언론과 외신 등에 따르면 수치 고문은 쿠데타 113일째인 이날 넉달 만에 가택연금에서 벗어나 수도 네피도의 특별 법정에 모습을 드러냈다.

군부는 지난 2월1일 쿠데타를 일으키면서 수치 고문과 윈 민 대통령 등을 가택연금했다. 수치 고문에 대해서는 불법 수입한 무전기를 소지 및 사용한 혐의, 지난해 11월 총선과정에서 코로나19 예방수칙을 어긴 혐의 등으로 기소한 바 있다.

수치 고문은 이날 공판에 앞서 변호인단과 약 30분간 접견했다. 변호인단을 이끄는 킨 마웅 조는 접견 후 언론을 통해 수치 고문의 상태와 입장을 전했다.

그는 수치 고문이 건강해 보였지만, 현재 자신이 정확히 어디에 가택연금 돼 있는지조차 알지 못하고 있다고 밝혔다. 또 외부 세계와 완전히 차단돼 "미얀마에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 알지 못한다"고 말했다고 전했다.

지난 21일 군사정권 연방선관위가 지난해 11월 총선이 부정선거라고 주장하며 총선에서 압승한 NLD에 대해 강제해산 입장을 밝힌데 대해선 저항의 뜻을 분명히 밝혔다. 수치 고문은 "NLD는 국민을 위해 창당됐기 때문에 국민이 있는 한 존재할 것"이라고 말했다고 변호인단은 전했다. 수치 고문은 지난 2월1일 쿠데타 당시에도 윈 테인 원로 의원을 통해 시민들에게 "군에 저항하라"는 메시지를 전한 바 있다.

다음 공판은 다음달 7일로 잡힌 상태다.

