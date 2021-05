오후 9시까지 435명, 어제보다 45명↓…25일 500명 안팎 예상(종합)

[아시아경제 장세희 기자]국내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산세가 이어지면서 24일에도 전국 곳곳에서 확진자가 나왔다.

방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 9시까지 전국에서 코로나19 양성 판정을 받은 신규 확진자는 총 435명으로 집계됐다. 전날 같은 시간에 집계된 480명보다 45명 줄었다.

확진자가 나온 지역을 보면 수도권이 257명(59.1%), 비수도권이 178명(40.9%)이다.

시도별로는 서울 135명, 경기 109명, 대구 27명, 충남 22명, 강원 19명, 광주 17명, 부산·대전 각 15명, 인천·경남·제주 각 13명, 경북 12명, 충북 9명, 울산 5명, 세종·전남 각 4명, 전북 3명이다.

집계를 마감하는 자정까지 아직 시간이 남은 만큼 25일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 이보다 더 늘어 500명 안팎에 달할 것으로 보인다. 전날에는 오후 9시 이후 58명 늘어 최종 538명으로 마감됐다.

최근 코로나19 발생 양상을 보면 일상 공간에서 크고 작은 집단감염이 잇따르면서 확산세가 이어지고 있다.

주요 집단발병 사례를 보면 충남 아산의 온천탕과 관련해 4명의 추가 감염이 확인돼 누적 확진자가 75명으로 불어났고, 강원 춘천 유흥업소 관련 확진자는 1명 늘어 총 17명으로 집계됐다.

울산에서는 댄스학원·콜라텍 관련 확진자가 1명 늘어 누적 21명이 됐다.

