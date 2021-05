정의용 "시진핑 주석 방한, 조기에 성사시킬 것"

[아시아경제 장세희 기자]정의용 외교부 장관이 우리 정부가 북미 간 대화를 촉진할 적극적 역할을 할 수 있다는 뜻을 밝혔다. 또 시진핑 국가주석의 방한을 가급적 조기에 성사시키겠다고 말했다.

정 장관은 24일 KBS 뉴스에 출연해 "조 바이든 미국 대통령이 공동성명에서 남북 간 대화와 관여, 협력을 지지한다는 표현을 포함시켰는데 이러한 것은 앞으로 우리 대북 정책에 있어 상당한 공간과 여유가 생겼다는 것을 의미한다"며 "미국과 북한 간 대화 진전을 촉진하기 위한 우리 역할이 요구될 때 적절한 대응조치를 취하겠다"고 말했다.

한미 정상회담에서 북한을 대화로 이끌기 위한 유인책을 논의했는지를 묻는 질문에는 "북핵 문제 해결에 관한 한미 간의 구체적인 전략 또는 협의 내용을 공개적으로 언급하는 것은 아직은 적절치 않다"면서도 "그러나 이번 한미 정상회담을 계기로 한미 간에 한반도 평화 프로세스를 재가동하기 위한 몇 가지 아주 중요한 합의가 있었다"고 평가했다.

북한이 대화에 나설 가능성에 대해선 앞으로 협상 과정을 지켜볼 필요가 있다고 언급했다. 그는 "북한이 취하는 비핵화 조치에 대한 미국의 상응 조치는 협상 과정에서 밝혀지는 것"이라며 "북한도 그러한 사실은 충분히 염두에 두고 협상에 임할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

또 시진핑 중국 국가 주석의 방한과 관련해서는 가급적 조기에 성사시킨다는 게 중국과 한국 정부의 기본 입장이라고도 밝혔다.

