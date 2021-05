정의선 회장 "차량 전동화로 탄소 중립 추진할 것"

[아시아경제 이창환 기자] 정의선 현대자동차그룹 회장이 차량 전동화를 통해 수송 부문의 탄소중립을 추진할 것이라고 말했다.

정 회장은 24일 서울 동대문디자인플라자에서 환경부 주관으로 열린 '글로벌 탄소중립을 위한 지방정부의 역할' 특별 세션에서 영상 축사를 통해 이같이 밝혔다.

그는 "지금 전 세계는 2050년까지 탄소중립 목표를 달성하기 위한 로드맵을 마련하고 있다"며 "수송부문은 발전, 공장과 함께 온실가스 주요 배출원"이라고 설명했다.

이어 "수송부문의 탄소중립을 위한 가장 중요한 수단은 전동화인데 최근 글로벌 자동차 기업들은 앞다퉈 새 전기차를 출시하고 전동화 계획을 발표하고 있다"며 "현대자동차그룹 역시 그린 모빌리티(Green Mobility)를 중심으로 탄소중립목표를 달성하는데 노력하고 있다"고 강조했다.

정 회장은 "현대차그룹은 역량을 전동화에 집중하며 이미 전세계에 13종의 전기차를 판매하고 있다"며 "앞선 연료전지 기술력을 바탕으로 수소승용차 '넥쏘'를 1만4000대 보급했으며 최근에는 수소트럭 등 상용차 분야로 수소전기차의 영역을 확대하고 있다"고 말했다.

특히 "현대차그룹은 2025년까지 23차종 전기차를 개발하고 넥쏘 후속모델 등 다양한 수소차를 보급할 계획"이라며 "전동화와 함께 자동차 제작사에서 UAM(도심항공모빌리티), 로봇, 수소트램 등 다양한 이동수단을 제공하는 모빌리티 솔루션 제공자(Mobility Solution Provider)로 거듭나겠다"고 주장했다.

이어 "시민들이 깨끗한 에너지를 이용할 수 있는 수소연료전지 기술도 더욱 발전시키겠다"며 "향후 자동차 생산, 운행, 폐기 전단계에 걸쳐 탄소중립을 추진해 전 세계적인 순환경제(Circular Economy) 사회 구현에 기여하겠다"고 덧붙였다.

