답안지 30초 늦게 제출한 전교 1등, 부정행위 논란에 결국 '0점 처리'

[아시아경제 김초영 기자] 서울 강남의 한 여자고등학교에서 1학년 학생이 시험 종료 후 30초가량 답안지를 작성했다는 부정행위 의혹이 사실로 드러났다. 이달 초 학부모 커뮤니티를 중심으로 폭로가 이어지자 학교 측은 "부정행위가 아니었다"고 부인했지만, 최근 해당 학생은 0점 처리를 받은 것으로 확인됐다.

지난 1일 학부모 커뮤니티 '디스쿨'에는 강남 A 여고에서 1학년 중간고사 과학시험을 치르던 중 한 학생이 시험 종료 후에도 시험지를 붙잡고 30초가량 서술형 답안을 작성했다는 폭로가 나왔다.

특히 이 학생이 2021학년도 신입생 대상 반 배치 고사에서 전교 1등을 한 것으로 알려지자 감독관 교사가 부정행위를 눈감아준 것이 아니냐는 의혹이 제기됐다.

당시 학부모들이 항의하자 학교 측은 "부정행위가 아니었다"고 답변했으나, 얼마 뒤 "당시 같은 교실에서 시험을 치른 학생들의 진술서를 받아 학업성적관리위원회에서 정확한 사실관계를 판단하겠다"는 입장을 밝혔다.

이 논란은 이달 초 각종 온라인 커뮤니티와 언론 등에 소개됐고, 지난 15일 디스쿨에는 결국 이 학생이 '0점 처리' 됐다는 글이 올라왔다. 작성자는 "(A 학교 측이) 문제의 학생에 대해 절차대로 해당 시험을 '0점 처리'했다"면서도 "학부모 문의에는 학교가 '개인정보'라며 아무것도 밝히지 않고 있다"고 전했다.

일부 학부모들은 "결국 감독관 교사의 처신 때문에 아이가 다니는 학교 평판만 전국적으로 깎이고 조롱당하고 있다"며 "해당 감독관 교사에 대한 징계가 이뤄져야 한다"고 주장하고 있다.

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr