중소방송채널협회 “대형PP의 유료방송시장 독식 규탄한다” 성명

중소PP들 “대형PP 의견, 업계 전체 의견 아니다”



[아시아경제 구은모 기자] KT, SK브로드밴드, LG유플러스 등 IPTV를 운영하는 통신 3사와 CJ ENM이 프로그램 사용료 협상 과정에서 충돌을 빚고 있는 가운데 한국중소방송채널협회가 24일 ‘대형PP의 유료방송시장 독식을 규탄한다’는 성명을 내고 CJ ENM 등 대형 방송채널제공사업자(PP)에 대한 비판의 목소리를 높였다.

중소방송채널협회는 먼저 대형PP의 의견을 전체 PP업계 의견으로 호도하지 말라고 주장했다. 협회는 “대형PP는 유료방송업계 내 여러 이슈에 있어 전체 PP업계를 대표하는 것으로 그려지고 있다”면서 “선공급 후계약 금지, 채널개편 횟수 제한, 채널평가 내 정량평가 확대 등은 얼핏 유료방송사업자와 PP 간의 공정한 협상을 위한 발판으로 보이나, 자세히 살펴보면 대형PP의 이익만을 위한 사다리 걷어차기임을 알 수 있다”고 비판했다.

그러면서 대표적으로 ‘선공급 후계약’ 관행이 금지될 경우, 통상 유료방송사업자가 대형PP와 프로그램 사용료 지급 계약을 맺은 후 중소PP와 협상을 진행하는 것을 고려할 때, 중소PP의 프로그램 사용료 할당 몫은 낮아지고 퇴출 가능성은 높아질 것이라고 우려했다.

대형PP의 프로그램 사용료 인상률의 한도도 설정해야 한다고 주장했다. 중소방송채널협회는 “매년 킬러 콘텐츠를 무기로 프로그램 사용료에 대해 높은 인상률을 요구하고 있는 대형PP의 횡포는 중소PP에게 돌아가야 할 최소한의 콘텐츠 대가마저 앗아가는 최악의 결과를 낳고 있다”며 “만약 대형PP의 과도한 프로그램 사용료 인상 요구가 받아들여질 경우, 빈익빈부익부로 인한 콘텐츠 제작 환경의 격차는 더욱 강화되고, 중소PP는 생존의 기로에 서고 말 것”이라고 비판했다.

아울러 대형PP의 자회사 계열 PP 활용 역시 제한돼야 한다고 주장했다. 중소방송채널협회는 “대형PP의 자회사 계열 PP는 주로 대형PP의 콘텐츠를 구입해와 그대로 재방송하고, 대형PP는 자사 콘텐츠를 다시 계열사PP에 재판매함으로써 독점적 지위를 강화하는 것”이라며 “대형PP의 자회사 계열PP 재방률을 제한하고, 무제한 채널 수 확대를 통제함으로써 대형PP의 독식 행위에 브레이크를 걸어야 한다”고 요구했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr