제품·서비스 개발, 새로운 아이디어 제시 등

문화재청은 7월 25일까지 문화유산 공공데이터 활용 경진대회를 한다. 문화유산 공공데이터를 활용해 제품·서비스를 개발하거나 새로운 아이디어를 제시하는 공모다. 문화재청 누리집에서 신청서를 내려받아 응모하면 된다. 문화재청 공공데이터로는 전국 지정 문화재 현황, 4대궁·종묘·조선왕릉 문화재 해설정보, 지역별 학술조사 연구자료, 3차원 입체 프린팅 데이터, 각종 문화재 도면 등이 있다. 공공데이터 포털과 국가문화유산 포털, 문화유산연구지식 포털, 무형유산 아카이브 누리집 등에서 확인할 수 있다. 관계자는 "적절성, 창의성, 실현 가능성 등을 종합 평가해 수상작을 선정한다"고 했다. 최우수상 수상자에게는 문화재청상과 부상은 물론 행정안전부가 하는 공공데이터 활용 창업경진대회 본선 진출 자격이 주어진다. 자세한 내용은 문화재청 누리집 참조.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr