기상청 "올 여름 평년보다 덥다…이른 장마 가능성은 낮아"(종합)

[아시아경제 한진주 기자] 올 여름은 평년보다 덥고 국지성 호우가 잦아 지역별 강수량 격차도 클 것으로 보인다. 일본에서 65년 만에 장마가 앞당겨졌지만 국내에는 영향을 주지 않을 것으로 예상된다.

24일 기상청이 발표한 여름날씨전망에 따르면 6·7월 기온은 평년과 비슷하거나 높을 확률이 40%, 8월은 평년보다 높을 확률이 50%다. 평년 기온(1991~2020년)은 ▲6월 21.1~21.7도 ▲7월 24.0~25.2도 ▲8월 24.6~25.6도다.

기상청은 "7월은 덥고 습한 공기 영향을 주로 받아 평년과 비슷하거나 낮은 기온 분포를 보일 때가 있다"며 "8월은 열대야가 나타날 때가 있고 맑은 날에는 고온현상이 나타날 것"이라고 설명했다.

올 여름이 평년보다 더울 것이라고 예상되는 근거 중 하나는 라니냐(동태평양 적도 저수온 5개월 이상 일어나는 현상)가 종료되는 해에 북태평양 고기압이 강화되는 경향 때문이다. 북태평양과 열대 서태평양에서 평년보다 해수면 온도와 지구온난화 경향은 기온 상승 요인이다. 기상청은 올 여름 폭염 일수가 작년보다 늘어날 가능성이 있다고 설명했다. 최악의 폭염을 기록했던 2018년과 기압계 패턴 등이 비슷한 점이 관측되고 있으나 평년보다 높은 수준일 것으로 예상된다.

이현수 기상청 기후예측과장은 "2018년에 라니냐가 종료되던 해에 폭염·열대야 일수가 가장 많았고 올해도 라니냐가 종료되는 해인데다 상층에 한기가 머무르고 있다는 점은 비슷하다"면서도 "당시에는 양의 북극진동이 지배적으로 나타났지만 올해는 4월 말부터 음의 북극진동이 진행되고 5월 중순 기온이 높았으나 이후 기온은 평년과 비슷하다는 점은 2018년과 다르다"고 설명했다.

올 여름 강수량은 6월은 평년과 비슷하거나 많을 확률이 40%, 7~8월은 평년과 비슷할 확률이 50%다. 저기압과 대기불안정으로 인해 국지적으로 많은 비가 내릴 것으로 예상된다. 평년 강수량(㎜)은 ▲6월 101.6~174.0 ▲7월 245.9~308.2 ▲8월 225.3~346.7이다.

일본 장마가 이례적으로 일찍 시작됐지만 우리나라에서는 6월 하순을 전후해 시작될 가능성이 높다. 지역별 평년 장마기간은 ▲전국 6월19~7월20일 ▲남부 6월23~7월24일 ▲중부 6월25~7월26일이다. 지난해에는 장마가 2주 가량 길어져 강수로 인한 피해가 컸다.

이현수 기후예측과장은 "기압계상 상층 한기가 남하하면서 장마전선도 동중국해까지 남하해 6월 상순까지 올라오기는 어렵다"며 "라니냐가 종료되면 북태평양 고기압이 빠르게 확장해 초여름 강수량이 늘어날 가능성은 있다. 장마 시작과 종료 시점은 임박해서 예보 가능할 것"이라고 설명했다.

태풍도 평년 수준인 2~3개의 영향을 받을 것으로 보인다. 한상은 기상청 기상전문관은 "태풍이 통상 1~4개 가량 나타나고 평년 여름철에 2~3개 태풍의 영향을 받고 올해도 이와 비슷한 수준일 것"이라며 "다만 최근 들어서는 태풍 발생 횟수보다 강한 태풍의 영향을 받는다는 점이고, 여름철보다 9~10월 태풍 발생일수가 늘어나는 경향이 있다"고 설명했다.

11개국 기후예측모델에서도 6~8월 기온은 평년보다 높을 확률이 큰 것으로 나타났다. 강수량은 6월이 평년보다 많고, 7월은 평년과 비슷하거나 적고 8월은 평년 수준이겠다. 한·중·일 장기예보 전문가들은 북태평양 고기압이 북쪽으로 발달해 동아시아 지역 기온은 평년과 비슷하거나 높고 강수량은 초여름에 다소 많을 것이라고 분석했다. 국내 전문가들은 6~8월 강수량을 평년 수준일 것이라고 예상했다.

올해부터 새로운 평년(1991~2020년) 기준이 적용되면서 기온이나 강수량 기준이 전보다 상승했다. 지구온난화로 기온이 상승하는 경향이 이어지면서 기준값이 상승했기 때문에 구평년(1981~2010년) 기준일 때보다 '평년 수준의 더위'라고 해도 작년에 언급했던 '평년 수준'보다 더 덥게 느껴질 수 있다는 의미다. 6~8월의 신평년 기온은 이전 평년기온보다 0.1~0.2도 높다. 강수량은 7~8월의 상한이 12.3~24.2㎜ 증가했다.

기상청은 "기후변화로 인한 이상기후 패턴이 발생할 수 있고, 바이칼호·몽골 지역이나 동시베리아 부근에 블로킹(고위도에서 대기 흐름을 막는 온난 고기압)이 발달할 경우 우리나라로 찬 공기가 남하해 기압계 변화가 클 수 있다"며 "월 평균 기온이나 강수량은 체감 날씨와 다를 수 있으며 일주일만 지나도 날씨가 바뀌는만큼 중·단기 예보를 수시로 참고해야 한다"고 말했다.

